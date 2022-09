Lotto Soudal-renner Sylvain Moniquet enkele weken uit de roulatie

Lotto Soudal kan de komende weken in de jacht op WorldTour-punten niet rekenen op Sylvain Moniquet. De 24-jarige Waalse renner heeft bij een ongeluk in huis een gewrichtsband in zijn hand verzwikt en is enkele weken niet inzetbaar.

Het (tijdelijke) wegvallen van Moniquet is een flinke streep door de rekening van Lotto Soudal, aangezien de ploeg vecht tegen degradatie en Moniquet de voorbije maanden goed was voor de nodige UCI-punten.

De jonge renner werd dit jaar onder meer zevende in de GP Kanton Aargau en de Deutschland Tour, achtste in de Classic Grand Besançon Doubs, elfde in de Ronde van Polen en finishte ook nog bij de eerste twintig in de GP de Québec en GP de Wallonie.

Moniquet is inmiddels geopereerd aan zijn hand en is nu aan het herstellen, zo meldt zijn werkgever via social media. Het is momenteel onduidelijk of hij dit seizoen nog in actie zal komen. Moniquet hoopt de Tour de Langkawi (11-18 oktober) nog te halen.

I had an emergency surgery 🏥 this monday due to a ligament rupture in my hand, I will be out for a while and I will miss the italian races but the Langkawi tour is still possible 🤞

We keep the moral 💪 @Lotto_Soudal pic.twitter.com/w5er7aljoH — Sylvain Moniquet (@sylvainmoniquet) September 21, 2022