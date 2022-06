UCI schrapt Tour of Guangxi van kalender in 2022

De UCI WorldTour voor mannen sluit net als het voorbije jaar af met de Ronde van Lombardije, terwijl de vrouwen dat doen met de Tour of Chongming Island. Oorspronkelijk was het idee om – net zoals voor corona uitbrak in 2020 – het seizoen af te sluiten met de Tour of Guangxi. De UCI laat in een persbericht echter weten dat de mannen- en vrouweneditie is geannuleerd.

Beide evenementen – een rittenkoers voor de mannen en een eendagswedstrijd voor vrouwen – vinden geen doorgang, omdat de organisatie van de Tour of Guangxi nog altijd te maken heeft met maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Het einde van het wielerjaar op de weg 2022 blijft echter op dinsdag 18 oktober liggen. Op die dag vindt de laatste rit van de verplaatste Tour de Langkawi plaats. Die koers uit de UCI ProSeries is van 11 tot en met 18 oktober in Maleisië.

Promotie-degradatie

Dat betekent dat ploegen die zijn verwikkeld in de promotie-degradatiestrijd, tot en met de Tour de Langkawi punten kunnen pakken om de laatste strohalm te pakken. De eerste achttien teams op de zogenoemde driejarenranking krijgen van de UCI – mits zij voldoen aan de overige criteria – een WorldTour-licentie aangeboden voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Alles over promoveren en degraderen naar en van het WorldTour-niveau, lees je hier.

Kalender UCI WorldTour 2023

Santos Tour Down Under (17-22 januari)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (29 januari)

UAE Tour (20-26 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (25 februari)

Strade Bianche (4 maart)

Parijs-Nice (5-12 maart)

Tirreno-Adriatico (6-12 maart)

Milaan-San Remo (18 maart)

Ronde van Catalonië (20-26 maart)

Classic Brugge-De Panne (22 maart)

E3 Saxo Bank Classic (24 maart)

Gent-Wevelgem (26 maart)

Dwars door Vlaanderen (29 maart)

Ronde van Vlaanderen (2 april)

Ronde van het Baskenland (3-8 april)

Parijs-Roubaix (9 april)

Amstel Gold Race (16 april)

Waalse Pijl (19 april)

Luik-Bastenaken-Luik (23 april)

Ronde van Romandië (25-30 april)

Eschborn-Frankfurt (1 mei)

Giro d’Italia (6-28 mei)

Critérium du Dauphiné (4-11 juni)

Ronde van Zwitserland (11-18 juni)

Tour de France (1-23 juli)

Clásica San Sebastián (29 juli)

Ronde van Polen (29 juli-4 augustus)

BEMER Cyclassics (20 augustus)

Benelux Tour (21-27 augustus)

Vuelta a España (26 augustus-17 september)

Bretagne Classic-Ouest-France (3 september)

Grand Prix de Québec (8 september)

Grand Prix de Montréal (10 september)

Ronde van Lombardije (7 oktober)