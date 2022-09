Promotie-degradatie: Onderin blijft het superspannend, Lotto Soudal komt iets dichterbij

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Update 20 september 2022

Ook deze week zien we weer een aantal wijzigingen. Zo klimt Movistar verder uit de miserie en krijgt het plots Team DSM in het vizier. Vooral met dank aan Gonzalo Serrano, die de afgelopen week 350 UCI-punten op zijn naam schreef. Hij werd na Mathieu van der Poel en Biniam Girmay derde in de GP de Wallonie. Daarvoor kreeg hij er 125. De rest van zijn punten zijn het resultaat van de Tour of Britain. Die koers werd vanwege het overlijden van Queen Elizabeth II na vijf van de acht etappes beëindigd. De tussenstanden na die vijfde rit zouden gelden als eindklassement en de UCI heeft dat nu overgenomen, Serrano is eindwinnaar.

Verder blijft het onderin ongemeen spannend. Cofidis deed goede zaken door twee plekken te stijgen, al is het verschil met EF Education-EasyPost en BikeExchange-Jayco klein. De Fransen scoorden via Piet Allegaert, Simone Consonni, Bryan Coquard, Guillaume Martin, Max Walscheid én Axel Zingle. Dat deden ze in tal van Belgische, Franse en Italiaanse eendagskoersen, alsmede in de Tour du Luxembourg. Zonder uitschieters weliswaar, want behoudens één rit in Luxemburg eindigden ze nergens op het podium. In totaal was het zestal goed voor bijna vijfhonderd punten, waardoor Cofidis weer even nummer zestien is.

Ook in de WielerFlits Podcast stonden we stil bij dit gevecht

Luister van 30.36 minuten tot 43.44 minuten

Bij de Australiërs was het enkel Dylan Groenewegen die wat forsere punten pakte. Hij nam er zeventig mee uit het Kampioenschap van Vlaanderen (derde) en vijftig uit de Gooikse Pijl (vijfde). De Amerikaanse formatie van Jonathan Vaughters verdeelde de krachten iets beter. Wat vooral opvalt: Marijn van den Berg. De Nederlandse neoprof was achtereenvolgens de beste renner van de rozehemden in de GP de Wallonie (zevende), het Kampioenschap van Vlaanderen (dertiende) en de Primus Classic (24ste). Hij pakte daarmee 65 punten en fietste zich zo in de top-10 van zijn ploeg EF Education-EasyPost.

Toch waren het daar voornamelijk Odd Christian Eiking, Jhoan Esteban Chaves en Andrea Piccolo die de meeste punten vergaarden in de Giro della Toscana en de Coppa Sabatini. Chavito werd er vijfde en vierde, terwijl de Noor en de Italiaan respectievelijk tweede en tiende werden in de laatstgenoemde koers. Lotto Soudal kroop dankzij met name Arnaud De Lie (onder andere zesde in Gooikse Pijl), Caleb Ewan (tweede in het kampioenschap van Vlaanderen) en Andreas Kron (twee keer top-8 in de Italiaanse koersen) ietsje dichter naar plek achttien toe. Het gat is nu zo’n vijftig punten kleiner dan een week geleden.

Israel-Premier Tech lijkt de handdoek definitief geworpen te hebben: enkel Corbin Strong (vijfde in GP Wallonie) en Guillaume Boivin (vijfde in Primus Classic) scoorden punten. Dylan Teuns was overigens vierde in de Waalse eendagskoers, maar de Belg kwam pas in augustus over van Bahrain Victorious. Sindsdien heeft hij nog niet genoeg punten gescoord om zich bij de beste tien renners van zijn nieuwe werkgever te voegen. Verder zien we in de subtop en de top nog twee wijzigingen. INEOS Grenadiers heeft de tweede plek weer heroverd op Quick-Step-Alpha Vinyl en Groupama-FDJ wipt over Alpecin-Deceuninck heen.

Tot slot nog opvallend: het jaar van Intermarché-Wanty-Gobert. De Waalse formatie is onder leiding van performance manager Aike Visbeek intussen opgeklommen tot het op drie na beste team van heel het jaar 2022. Alleen Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en UAE Emirates doen het beter. IWG won afgelopen weekend via Gerben Thijssen de Gooikse Pijl en eerder in de week werd Girmay dus tweede in de GP de Wallonie. Dat resultaat behaalde Lorenzo Rota ook in de Giro della Toscana.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 36384,17 2. (+1) INEOS Grenadiers 34710,99 3. (-1) Quick-Step Alpha Vinyl 34633,37 4. UAE Emirates 32510,66 5. BORA-hansgrohe 24471,5 6. Bahrain Victorious 23624 7. (+1) Groupama-FDJ 20838 8. (-1) Alpecin-Deceuninck 20580 9. Trek-Segafredo 19756,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 18643 11. AG2R Citroën 17163 12. Astana Qazaqstan 16676 13. Team DSM 15883,71 14. Movistar 15800 15. Arkéa Samsic 15398 16. (+2) Cofidis 15318 17. (-1) EF Education-EasyPost 15309,32 18. (-1) BikeExchange-Jayco 15107,83 19. Lotto Soudal 14455 20. Israel-Premier Tech 13510,66 21. TotalEnergies 9826 22. Uno-X 6662,09 23. B&B Hotels-KTM 6002

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025