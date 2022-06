Wegcommissie UCI doet onderzoek naar acties Yves Lampaert in Belgium Tour

De aanvaring tussen Yves Lampaert en Tim Wellens van afgelopen zondag in de Baloise Belgium Tour krijgt mogelijk nog een staartje. De wegcommissie van de UCI gaat namelijk onderzoek doen naar het incident, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Er was zondag veel te doen over de slotfase van de Baloise Belgium Tour. De Gouden Kilometer besliste over eindwinst in de meerdaagse ronde, maar dit gebeurde wel na een aanvaring tussen Lampaert en Wellens. Die eerste werd na afloop gediskwalificeerd vanwege het opzichtig hinderen van zijn landgenoot en kreeg ook een boete van 200 Zwitserse Frank. Lampaert raakte door zijn diskwalificatie zijn top 10-notering in het algemeen klassement nog kwijt.

Na afloop besloot de wedstrijdjury van de Baloise Belgium Tour een verslag door te sturen naar de Internationale Wielerunie. De UCI heeft daarop besloten om een bijkomend onderzoek in te stellen. De wegcommissie van de UCI heeft het dossier in handen genomen en zal zich buigen over de zaak. De disciplinaire afdeling zal afwegen of er verdere stappen moeten worden ondernomen wegens onsportief gedrag.

Extra straf?

Omdat Lampaert al gediskwalificeerd en beboet werd door de wedstrijdjury, kan hij niet om dezelfde reden (“afwijken van de gekozen baan en hierdoor een andere renner hinderen of in gevaar brengen en een onregelmatige sprint”) gestraft worden. Er kan echter nog wel een bijkomende straf worden uitgesproken. Volgens Het Laatste Nieuws riskeert de renner van Quick-Step Alpha Vinyl een extra straf wegens ‘het schaden van het imago van de wielersport’.

Lampaert zelf vond in een eerste reactie niet meteen dat hij zwaar in de fout was gegaan. “Ik kreeg vóór die eerste sprint zelf enkele kwakken van renners van Lotto Soudal. Er werd langs beide kanten behoorlijk wat geduwd en getrokken. Ik denk dat alles vrij fair is verlopen. Op tv zag het er misschien wat spectaculair uit, maar dat is koers. Echt gevaarlijk vond ik het niet.”