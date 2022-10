Promotie-degradatie: Team DSM zakt en ziet laatste veilige plek rap naderen

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 3 oktober 2022

Ondanks dat de eindstreep van de promotie-degradatiestrijd in zicht is, zijn er onderaan de ranking opnieuw de nodige verschuivingen geweest. Van plek dertien tot en met plek achttien was er beweging. Voor de bühne wellicht, want Lotto Soudal en Israel-Premier Tech lijken definitief de handdoek te hebben geworpen. Die laatste ploeg zal bijvoorbeeld niet meer afreizen naar de Tour of Langkawi volgende week, waar ze oorspronkelijk wel op de voorlopige startlijst stonden. De marge met de laatste veilige ploeg – op dit moment Arkéa Samsic – bedraagt al bijna 2000 punten. Dat gaat is quasi-onoverbrugbaar, normaal gezien.

Ook Lotto Soudal lijkt te moeten vrezen voor degradatie. Tijdens de Tour de France klommen de Belgen heel eventjes op naar de laatste veilige plek achttien, maar daar zijn ze intussen zo’n 1100 punten van verwijderd. Wat dat betreft lijkt de strijd gestreden, al is het van de plekken achttien tot veertien nog wel ongekend spannend.

Movistar passeert Team DSM

Team DSM stond tot voor deze week op plek dertien, maar zag Movistar passeren. De Spanjaarden waren op dreef in Italië. Enric Mas bleek bijvoorbeeld de sterkste in de Giro dell’Emilia en hij werd negende in de Coppa Agostoni. Alejandro Valverde was daar op zijn beurt tweede en vierde in Emilia, terwijl hij ook derde werd in Tre Valli Varesine. Iván García werd dan weer vijfde in de Coppa Bernocchi; 625 punten in totaal.

De grootste stijger deze week was Cofidis. Een week geleden deelden ze nog de laatste plaats met Arkéa Samsic, maar die strijd is voorlopig beslist in het voordeel van de ploeg van Cedric Vasseur. Axel Zingle won de Famenne Ardennes Classic (125 punten), waarmee de neoprof zich opwerkte tot de tweede best presterende renner van Cofidis.

Alleen Guillaume Martin verzamelde meer punten; deze week voegde hij er onder meer een zesde plek in de Coppa Agostoni aan toe. Bryan Coquard won op zijn beurt de Tour de Vendée (125 punten), terwijl Max Walscheid met zijn derde plek in de Münsterland Giro ook zijn aandeel (125) had.

Dicht op elkaar

Door die prestaties steeg Cofidis naar plek vijftien, op slechts nog negentig punten van Team DSM. De voorsprong op nummer achttien Arkéa Samsic is dan weer een ruime tweehonderd punten en dus is alles nog speelbaar onderin tijdens de laatste twee weken. Tussen beide Franse equipes staan nog BikeExchange-Jayco en EF Education-EasyPost in.

Bij de Australiërs scoorde alleen Dylan Groenewegen (zevende in de Münsterland Giro). De Amerikanen deden het een pak beter door ereplaatsen van Rigoberto Urán, Andrea Piccolo en Marijn van den Berg in de verschillende Italiaanse herfstklassiekers.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 37.681,17 2. Quick-Step Alpha Vinyl 35.486,37 3. INEOS Grenadiers 34.850,99 4. UAE Emirates 33.141,66 5. BORA-hansgrohe 24.656,5 6. Bahrain Victorious 23.901 7. Groupama-FDJ 21.216 8. Alpecin-Deceuninck 21.174,67 9. Trek-Segafredo 20.004,33 10. Intermarché-Wanty-Gobert 19.228 11. AG2R Citroën 17.438,33 12. Astana Qazaqstan 16.932 13. (+1) Movistar 16.498 14. (-1) Team DSM 16.064,21 15. (+2) Cofidis 15.974 16. (-1) BikeExchange-Jayco 15.937,5 17. (-1) EF Education-EasyPost 15.881,65 17. (-1) Arkéa Samsic 15.748 19. Lotto Soudal 14.618 20. Israel-Premier Tech 13.865,66 21. TotalEnergies 10.266 22. Uno-X 6.862,09 23. B&B Hotels-KTM 6.263,33

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025