Iserbyt loopt uit in Superprestige, Brand en Alvarado op gelijke hoogte

Zondag is in Boom, een half uurtje rijden ten zuiden van Antwerpen, alweer de vijfde manche van de Telenet Superprestige afgewerkt. Eli Iserbyt won zijn tweede cross in de Europese sterrentrui, terwijl Lucinda Brand haar vierde wedstrijd op rij won. WielerFlits zet de standen van de belangrijkste klassementen voor je onder elkaar.

Wereldbeker

De ingekorte Wereldbeker gaat pas volgende week verder met de cross van Namen. Na de veldrit van Tábor staat Michael Vanthourenhout aan de leiding in de algemene ranking. Hij verdedigt een voorsprong van tien punten op zijn ploeggenoot Eli Iserbyt. Bij de vrouwen voert Lucinda Brand de tussenstand aan.

In de stand om de wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug.

Verreden crossen:

29/11 – Tábor – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

Tussenstand na een manche (mannen)

1. Michael Vanthourenhout – 40 punten

2. Eli Iserbyt – 30 punten

3. Wout van Aert – 25 punten

4. Toon Aerts – 22 punten

5. Lars van der Haar – 21 punten

6. Corné van Kessel – 20 punten

7. Quinten Hermans – 19 punten

8. Daan Soete – 18 punten

9. Kevin Kuhn – 17 punten

10. Diether Sweeck – 16 punten

Tussenstand na een manche (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 40 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 30 punten

3. Denise Betsema – 25 punten

4. Blanka Kata Vas – 22 punten

5. Annemarie Worst – 21 punten

6. Puck Pieterse – 20 punten

7. Laura Verdonschot – 19 punten

8. Alice Maria Arzuffi – 18 punten

9. Anna Kay – 17 punten

10. Yara Kastelijn – 16 punten

Nog te rijden:

20/12 – Namen

27/12 – Dendermonde

03/01 – Hulst

24/01 – Overijse

Superprestige

Eli Iserbyt zette zondag de loodzware cross van Boom achter zijn naam. Met nog twee ronden te gaan reed de Europese kampioen weg bij de concurrentie om uiteindelijk de overwinning binnen te slepen. Michael Vanthourenhout zorgde voor een een-tweetje voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Toon Aerts hield Wout van Aert achter zich in de strijd om de derde plaats. Met zijn overwinning vergrootte Iserbyt zijn voorsprong in het klassement.

Bij de vrouwen was Lucinda Brand de beste. In de voorlaatste ronde maakte ze het verschil met wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, die tweede werd. Denise Betsema kwam een half minuutje later als derde over de streep. Dankzij haar overwinning is Brand op gelijke hoogte met Alvarado gekomen in de strijd om de Telenet Superprestige. Beiden hebben nu 71 punten. Op de derde plaats staat Annemarie Worst met 63 punten.

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Verreden crossen:

11/10 – Gieten – Toon Aerts en Ceylin del Carmen Alvarado

24/10 – Ruddervoorde – Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado

11/11 – Niel – Laurens Sweeck en Lucinda Brand

22/11 – Merksplas – Michael Vanthourenhout en Lucinda Brand

06/12 – Boom – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

Tussenstand na vijf manches (mannen)

1. Eli Iserbyt – 72 punten

2. Toon Aerts – 67 punten

3. Laurens Sweeck – 61 punten

4. Michael Vanthourenhout – 59 punten

5. Lars van der Haar – 54 punten

6. Corné van Kessel – 53 punten

7. Daan Soete – 36 punten

8. Ryan Kamp – 28 punten

9. Quinten Hermans – 27 punten

10. Felipe Orts Lloret – 23 punten

Tussenstand na vijf manches (vrouwen)

1. Lucinda Brand – 71 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 71 punten

3. Annemarie Worst – 63 punten

4. Denise Betsema – 60 punten

5. Yara Kastelijn – 57 punten

6. Manon Bakker – 44 punten

7. Sanne Cant – 32 punten

8. Laura Verdonschot – 29 punten

9. Aniek van Alphen – 25 punten

10. Maghalie Rochette – 22 punten

Nog te rijden:

13/12 – Gavere

26/12 – Heusden-Zolder

06/02 – Middelkerke

X²O Badkamers Trofee

Zaterdag staat in Antwerpen de derde ronde van de X²O Badkamers Trofee gepland. Eli Iserbyt gaat na zijn overwinningen in de eerste twee manchesvanzelfsprekend aan de leiding. In het klassement heeft hij een voorsprong van 1m20s op Lars van der Haar.

Yara Kastelijn wist nog niet te winnen in de X²O Trofee, maar gaat er wel aan de leiding. Zowel in Oudenaarde als Kortrijk reed ze namelijk wel naar het podium. Het verschil met Lucinda Brand is echter klein. Ook Annemarie Worst en Denise Betsema staan binnen de minuut.

Het klassement van de X²O Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn op meerdere manieren bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een malus van vijf minuten op.

Verreden crossen:

31/10 – Oudenaarde – Eli Iserbyt en Annemarie Worst

28/11 – Kortrijk – Eli Iserbyt en Lucinda Brand

Tussenstand na twee manches (mannen)

1. Eli Iserbyt – in 2u00m46s

2. Lars van der Haar – op 1m20s

3. Toon Aerts – op 2m33s

4. Quinten Hermans – op 2m54s

5. Michael Vanthourenhout – op 3m00s

6. Corné van Kessel – op 4m40s

7. Ryan Kamp – op 4m51s

8. Laurens Sweeck – op 5m31s

9. Daan Soete – op 5m45s

10. Wout van Aert – op 5m57s

Tussenstand na twee manches (vrouwen)

1. Yara Kastelijn – in 1u30m09s

2. Lucinda Brand – op 8s

3. Annemarie Worst – op 32s

4. Denise Betsema – op 52s

5. Ceylin del Carmen Alvarado – op 1m56s

6. Fem van Empel – op 2m46s

7. Aniek van Alphen – op 3m03s

8. Manon Bakker – op 5m33s

9. Eva Lechner – op 6m19s

10. Sanne Cant – op 6m31s

Nog te rijden:

12/12 – Antwerpen

23/12 – Herentals

29/12 – Loenhout

01/01 – Baal

23/01 – Hamme

07/02 – Lille

14/02 – Brussel

Komend weekend staan twee klassementscrossen op het programma. Zaterdag is Antwerpen het strijdtoneel van de Scheldecross, zondag reizen de veldrijders af naar het Oost-Vlaamse Gavere. Beide wedstrijden zijn rechtstreeks op tv te zien.

