Wielerploegen 2020: UAE Emirates

Het is januari en dat betekent dat een nieuw wielerseizoen is begonnen. Net als elk jaar trapt WielerFlits deze maand traditiegetrouw af met het voorstellen van alle WorldTour-teams. Vandaag aan de beurt: UAE Emirates, de ploeg van Fernando Gaviria, Tadej Pogačar en Fabio Aru.

UAE EMIRATES

Land: Verenigde Arabische Emiraten

Sponsors: Het land Verenigde Arabische Emiraten en Fly Emirates (vliegtuigmaatschappij)

Sinds: 1991 (voorheen Lampre en subsponsoren als Colnago, Daikin en Merida)

UCI-code: UAD

Fietsensponsor: Colnago

Tenue 2020:

UAE Emirates in 2019

“We mikken op 25 overwinningen, aangezien we een uitgebalanceerde ploeg hebben. We hebben nu coureurs voor de grote rondes, rittenkoersen, sprints én klassiekers.” Het waren de woorden van teammanager Joxean Fernandez Matxin aan de vooravond van het wielerseizoen 2019. De Spaanse talentenkweker voelde ook wel aan dat de verwachtingen hooggespannen waren. De WorldTour-ploeg heeft de financiële middelen, het materiaal en de renners. En nu nog de prestaties, zo moet Matxin hebben gedacht.

En toegegeven, UAE Emirates kan met een goed gevoel terugkijken op het afgelopen wielerjaar, aangezien de doelstelling is behaald. De ploeg boekte dankzij onder meer Alexander Kristoff, Fernando Gaviria, Tadej Pogačar en Diego Ulissi 29 overwinningen, wat een flinke verbetering is ten opzichte van 2018, toen de ploeg uit het Midden-Oosten slechts twaalf zeges mocht bijschrijven. Het begon allemaal aan de andere kant van de (Europese) plas, in Australië, tijdens de Tour Down Under. Met dank aan een piepjonge sprinter uit Belgisch Limburg.

Het was namelijk Jasper Philipsen die in Strathalbyn naar zijn eerste zege op WorldTour-niveau wist te sprinten, al was het niet zijn eerste koers op het allerhoogste niveau. De prille twintiger kwam eigenlijk als tweede over de streep, maar hoorde vlak voor de podiumceremonie dat Caleb Ewan was gediskwalificeerd vanwege gevaarlijk sprinten. En zo beleefde Philipsen een droomdebuut in het tenue van UAE Emirates, maar het bleek in november wel zijn enige zege van 2019. De sterke spurter kan echter wel terugkijken op een geslaagd seizoen, met maar liefst 23 top 10-noteringen en een debuut in de Tour de France.

2019 bleek het seizoen van de nieuwe wonderboys, want we zagen ook de geboorte van een Sloveense superklimmer. En nee, we bedoelen niet Vuelta-winnaar Primož Roglič, maar diens veel jongere landgenoot Tadej Pogačar. De frêle klimmer stapte met prachtige adelbrieven over naar de profs, na eindzeges in de Vredeskoers en Ronde van de Toekomst, maar Pogačar had slechts een paar weken nodig om te wennen aan het allerhoogste niveau. Zijn debuut in de Tour Down Under (dertiende in het eindklassement, red.) was al meer dan verdienstelijk, zijn optreden in de Volta ao Algarve was ronduit indrukwekkend.

Het nieuwe uithangbord van UAE Emirates won in Portugal namelijk de zware bergrit naar Fóia, voor toppers als Wout Poels, Enric Mas en David De la Cruz, om vervolgens als een ware leider zijn voorsprong te vergroten in de individuele tijdrit en alle aanvallen af te slaan in de traditionele slotetappe naar de Alto de Malhão. De beloning volgde na zes dagen met de eindzege in de Volta ao Algarve. En het bleef niet bij eindwinst in een 2.HC-rittenkoers. Zo won hij later op het jaar zelfs een WorldTour-ronde met de Tour of California, na een spannend gevecht met generatiegenoot Sergio Higuita.

Het is en blijft razendknap, als neoprof de Volta ao Algarve en de Tour of California winnen. Maar de amper 21-jarige Pogačar was nog niet klaar in 2019. Sterker nog: het hoogtepunt moest nog komen in de Vuelta a España. De Sloveen mocht in de schaduw van kopman Fabio Aru in alle luwte beginnen aan zijn eerste grote ronde, maar zag zijn Italiaanse ploeggenoot uitvallen met gezondheidsproblemen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de rollen al waren omgedraaid, na het flinke tijdsverlies van Aru en de glansprestaties van Pogačar in de Spaanse bergen. Het begon allemaal met een triomftocht op weg naar Andorra.

Op de slotklim naar Cortals d’Encamp werden de renners geteisterd door slecht weer, maar Pogačar liet zich niet afschrikken door regen, wind, hagel en de gravelwegen die waren omgetoverd tot smerige modderpaadjes. De klimgeit reed weg van Nairo Quintana, haalde vroege vluchter Marc Soler in en reed solo naar zijn eerste ritzege in een drieweekse rittenkoers. Het bleek het begin van een wondermooie reis door Spanje, want er volgden nadien ook nog zeges op Los Machucos en Plataforma de Gredos. In de voorlaatste etappe pleegde hij zelfs een geslaagde coup op de podiumplek van Quintana, waardoor hij als derde eindigde in de Vuelta a España 2019.

De toekomst van UAE Emirates ligt in handen van Pogačar en Philipsen, maar vergeet ook niet de inbreng van ervaren renners als Alexander Kristoff en Diego Ulissi. De sterke Noor kende enkele mindere jaren in dienst van Katusha-Alpecin, maar de ‘Beer van Stavanger’ won vorig jaar Gent-Wevelgem en werd derde in de Ronde van Vlaanderen. De vinnige Ulissi was de beste in de GP di Lugano en de Ronde van Slovenië, maar stond na afloop van de Waalse Pijl ook voor het eerst op het podium. Over ervaren renners gesproken: Daniel Martin reed enkele ereplaatsen bijeen in de kortere rittenkoersen, maar viel tegen tijdens de klimklassiekers en de Tour.

Een wielerseizoen kent niet alleen winnaars, maar ook verliezers. Vraag dat maar aan Fernando Gaviria, Sergio Henao en Fabio Aru. We beginnen bij Gaviria, die eind 2018 met veel bombarie werd aangetrokken door Matxin. De Colombiaan moest UAE Emirates aan de nodige sprintzeges helpen, maar Gaviria haalde door een vervelende knieblessure nooit zijn beste niveau. Toch boekte de pijlsnelle renner nog zes overwinningen, waaronder een ritzege in de Giro d’Italia en twee etappes in de Tour of Guangxi, helemaal op het einde van het seizoen. Het zal de weer fitte Gaviria het nodige vertrouwen geven voor 2020, maar daarover later meer.

De 25-jarige Gaviria mocht nog enkele keren zegevieren in 2019, maar voor Fabio Aru was het pas echt een rampjaar. De Italiaanse klimmer, ooit winnaar van de Vuelta, moest in maart worden geopereerd aan een vernauwde heupslagader. Het betekende het einde van zijn droom om de Giro d’Italia te winnen, maar Aru bleek op tijd fit om deel te nemen aan de Tour. De Sardijn reed de Franse ronde met het oog op een knalprestatie in de Vuelta, maar de aanvalslustige klimmer viel in Spanje tweemaal en werd tot overmaat van ramp geveld door een virus. En Henao? De Colombiaanse springveer werd losgeweekt van het grote Team Sky (nu Ineos), maar kende een bedroevend seizoen.

Aantal overwinningen: 29

Belangrijkste resultaten:

Gent-Wevelgem

Drie ritzeges Vuelta a España

Ritzege Giro d’Italia

Tour of California

Tour of Norway

Volta ao Algarve

Grand Prix de Montréal

Tour de Romandie

Vuelta al Pais Vasco

Vuelta a España

Ronde van Vlaanderen

Waalse Pijl

Transfers

UAE Emirates onderging afgelopen winter een kleine metamorfose, al is het nog niet zo extreem als bij Movistar. Het teammanagement nam de afgelopen weken afscheid van zeven renners: Daniel Martin, Manuele Mori, Roberto Ferrari, Rory Sutherland, Kristijan Đurasek, Simone Consonni en Simone Petilli. Het vertrek van Martin zal toch het meeste pijn doen bij UAE Emirates, aangezien de Ier altijd goed is voor een pak ereplaatsen en een aantal mooie zeges. Zo won hij in 2018 nog een Tourrit naar de Mûr de Bretagne, in het shirt van UAE Emirates.

De 33-jarige puncheur heeft na twee seizoenen besloten om een andere omgeving op te zoeken, in de hoop zijn carrière een kickstart te geven. Martin koerst dit seizoen in het tenue van Israel Start-Up Nation. Net als Rory Sutherland, al moet de ervaren Australiër nog even wachten op zijn debuut voor de Israëlische formatie, nu hij een tijd uit de roulatie is met een gebroken dijbeen. Mori en Ferrari hebben dan weer besloten om hun fiets aan de wilgen te hangen. Mori was in zijn zeventienjarige profcarrière een gewaardeerde knecht.

De inmiddels 36-jarige Ferrari was vorig jaar nog de sprintaantrekker van Kristoff en Gaviria, maar er bleek geen ruimte meer voor de voormalig ritwinnaar in de Giro d’Italia. “Ik wilde eigenlijk nog wel een jaartje door, maar er kwamen geen interessante aanbiedingen meer”, zo vertelde Ferrari aan TuttoBiciWeb. De ooit aalvlugge Italiaan wil zich nu gaan richten op een toekomst als gids. Verder neemt de ploeg dus afscheid van de geschorste Durasek (vanwege het overtreden van de dopingregels), Consonni (hoopt bij Cofidis Elia Viviani naar zeges te piloteren) en Petilli.

Daniel Martin - foto: Cor Vos Roberto Ferrari wint zijn Giro-rit - foto: Cor Vos

Er zijn dan wel zeven renners vertrokken bij UAE Emirates, maar je kunt toch niet zeggen dat de ploeg is verzwakt voor aankomend seizoen. Zo is Matxin erin geslaagd om Davide Formolo los te weken bij BORA-hansgrohe: de Italiaanse kampioen tekent voor twee jaar en moet het team versterken voor de klimklassiekers en de grote rondes. Verder is het de WorldTour-formatie gelukt om David De la Cruz te verleiden tot een Arabisch avontuur. De Spaanse ronderenner zat op een dood spoor bij Team Ineos en hoopt bij zijn nieuwe ploeg op betere tijden.

Verder werd er met Joe Dombrowski nog een derde ervaren klimmer aangetrokken. De inmiddels 28-jarige renner was ooit de nieuwe Amerikaanse rondehoop, maar de voormalig renner van EF Education First groeide nooit echt uit tot de nieuwe Greg LeMond, Levi Leipheimer of zelfs Tejay van Garderen. Toch werd hij in 2019 knap twaalfde in de Ronde van Italië, dus wie weet wat er nog in het vat zit voor Dombrowski. Een andere opvallende transfer is die van Maximiliano Richeze. De 36-jarige Argentijn werd binnen Deceuninck-Quick-Step geroemd als sprintaantrekker, maar koos voor een hereniging met Gaviria.

Verder blijft UAE Emirates inzetten op jeugdig talent. En het moet gezegd, Matxin doet zijn naam als talentenverzamelaar weer alle eer aan met het aantrekken van Mikkel Bjerg, Brandon McNulty en Andrés Camilo Ardila. We hebben het hier respectievelijk over de drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, de winnaar van de Giro di Sicilia en de jongste laureaat van de Giro d’Italia U23. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Alessandro Covi, een 21-jarige Italiaanse klimmer die vorig seizoen vierde werd in de door Ardila gewonnen Giro U23.

UIT

Daniel Martin (Israel Start-Up Nation)

Manuele Mori (gestopt)

Roberto Ferrari (gestopt)

Rory Sutherland (Israel Start-Up Nation)

Kristijan Đurasek (geschorst)

Simone Consonni (Cofidis)

Simone Petilli (Circus-Wanty Gobert)

IN

Maximiliano Richeze (Deceuninck-Quick-Step)

Davide Formolo (BORA-hansgrohe)

David De la Cruz (Team Ineos)

Brandon McNulty (Rally UHC)

Joe Dombrowski (EF Education First)

Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon)

Alessandro Covi (Team Colpack)

Andrés Camilo Ardila (EPM Scott)

Ambities voor 2020

Joxean Matxin heeft als architect van de ploeg één duidelijk doel voor ogen. “We doen het samen en willen uitgroeien tot het beste team ter wereld”, zo liet hij eerder weten in een uitgebreid gesprek met WielerFlits. In 2018 werden er twaalf seizoenszeges behaald, terwijl de zegeteller in 2019 bleef steken op 29 overwinningen. Wie een beetje kan rekenen zal tot de conclusie komen dat UAE Emirates dit jaar minstens dertig zeges ‘moet’ boeken om te kunnen spreken van een geslaagd seizoen. En dat is zeker niet onrealistisch, gezien de sterkte en breedte van de selectie.

Fernando Gaviria zal dit jaar de veelwinnaar moeten worden van UAE Emirates, nu de Colombiaanse spurter eindelijk is verlost van zijn knieproblemen. “Het was lastig om weer terug te keren na drie maanden zonder competitie. Ik voelde me soms heel erg goed, maar ik kende ook hele slechte dagen. Maar ik wil in 2020 weer zoveel mogelijk wedstrijden winnen.” Gaviria kijkt in het voorjaar vooral naar één wedstrijd. “Ik wil dit jaar zegevieren in Milaan-San Remo”, laat hij weinig aan de verbeelding over. In de zomer zal hij normaliter ook meedoen aan de Tour.

Die andere sprinter binnen de ploeg, Alexander Kristoff, zal de Tour vanaf een afstandje moeten volgen. Zijn ploeg trekt namelijk resoluut de kaarten van Gaviria, Fabio Aru en Tadej Pogačar. Het zal toch even wennen zijn, een Tour zonder Kristoff, aangezien de Noor sinds 2013 geen editie meer heeft gemist van de Franse wielerwedstrijd. “We hebben binnen de ploeg drie sprinters en ik zal worden uitgespeeld in de Giro d’Italia. De Tour is en blijft de grootste wedstrijd, dus is het jammer dat ik niet zal starten. Maar het is niet erg om eens wat andere wedstrijden te rijden.”

De 32-jarige Kristoff hoopt volgend jaar op een primeur, aangezien hij nog nooit een etappe wist te winnen in de Ronde van Italië. Maar nog belangrijker zijn de voorjaarsklassiekers, met als belangrijkste afspraken Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De sterke spurter zal in het voorjaar gezelschap krijgen van onder meer Philipsen, de doorgewinterde Marco Marcato en Bjerg, die voor het eerst zal kennismaken met de bekendste Vlaamse klassiekers. “Ik zie wel een toekomst als klassiekerrenner, maar het is nu vooral een mooi avontuur”, aldus de Deense tijdritspecialist.

Fernando Gaviria mag naar de Tour, Alexander Kristoff zal worden uitgespeeld in de Giro en Jasper Philipsen… Die het in het najaar proberen in de Vuelta a España, waar hij voldoende vlakke sprintetappes krijgt voorgeschoteld. Maar UAE Emirates gaat niet alleen maar naar de grote rondes om een aantal sprintritten te winnen. Nee, met Pogačar, Aru, Formolo en zelfs De la Cruz heeft het de beschikking over een aantal sterke ronderenners. Italiaans kampioen Formolo mag zich opmaken voor het kopmanschap in zijn thuisronde.

In de Tour rekent Matxin dan weer op Aru en Pogačar, die aankomende zomer zijn vuurdoop beleeft in de Franse ronde. “Maar Fabio zal de aangewezen man zijn voor een goed klassement. Tadej zal het dag per dag bekijken, hij mag zonder druk koersen”, aldus de grote baas. Het is alleen de vraag of Aru na enkele verloren seizoenen wel het niveau kan halen dat is vereist om te kunnen schitteren in de Tour. “Maar ik geloof in een terugkeer naar de top”, is het antwoord van Aru. Van Pogačar weten we inmiddels wat hij allemaal kan, en dat is bijzonder veel.

In de laatste grote ronde van het seizoen vertrouwt UAE Emirates op De la Cruz en (andermaal) Formolo. Verder is het uitkijken naar de oudere garde, met name Diego Ulissi, Jan Polanc en Rui Costa, renners die altijd wel goed zijn voor ereplaatsen en overwinningen in kortere rittenkoersen en wie weet een grote ronde. En kunnen Alexandr Riabushenko en Juan Sebastián Molano een volgende stap zetten in hun nog jonge carrière?

De wielervolgers zullen tot slot ook reikhalzend uitkijken naar het debuut van toptalenten Ardila (in de Tour Colombia 2.1), McNulty, de eerder genoemde Bjerg en Covi, al moeten we niet vergeten dat Phillipsen en Pogačar ook nog altijd piepjong zijn. Zo richt McNulty zich in het najaar op zijn eerste Vuelta, terwijl Bjerg al voorzichtig denkt aan het WK tijdrijden in het Zwitserse Martigny.

Selectie UAE Emirates voor 2020

Andrés Camilo Ardila

Fabio Aru

Mikkel Bjerg

Tom Bohli

Sven Erik Bystrøm

Valerio Conti

Rui Costa

Alessandro Covi

David De la Cruz

Joe Dombrowski

Davide Formolo

Fernando Gaviria

Sergio Henao

Alexander Kristoff

Vegard Stake Laengen

Marco Marcato

Brandon McNulty

Yousif Mirza

Juan Sebastián Molano

Cristian Camilo Muñoz

Ivo Oliveira

Rui Oliveira

Jasper Philipsen

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Edward Ravasi

Alexandr Riabushenko

Maximiliano Richeze

Oliviero Troia

Diego Ulissi

Aantal renners: 30