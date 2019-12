Alexander Kristoff niet naar de Tour, focus op klassiekers en Giro dinsdag 17 december 2019 om 16:19

Alexander Kristoff zal volgend jaar niet aan de start staan van de Tour de France. “We hebben binnen de ploeg drie sprinters en ik zal worden uitgespeeld in de Giro d’Italia. Het is lang geleden dat ik nog eens meedeed aan de Ronde van Italië, maar ik kijk ernaar uit”, zo citeert het Noorse Tv2.

Het zal toch even wennen zijn, een Tour zonder Kristoff, aangezien de Noor sinds 2013 geen editie meer heeft gemist van de Franse wielerwedstrijd. De sterke sprinter won in 2014 zelfs twee etappes in de Ronde van Frankrijk, terwijl hij vorig jaar nog de snelste was op de Champs-Élysées. “De Tour is en blijft de grootste wedstrijd, dus is het jammer dat ik volgend jaar niet zal starten.”

“Maar ik wil ook voor mijn eigen kansen blijven gaan”, aldus Kristoff. “En ik zal in de komende Giro meer mogelijkheden krijgen. Ik doe al jaren de Tour, het is niet erg om eens wat andere wedstrijden te rijden. Ik hoop echter niet dat ik al mijn laatste Ronde van Frankrijk heb gereden. Ik word tenslotte een dagje ouder”, zo vertelt de coureur van UAE Emirates.

Kristoff hoopt over een paar maanden naar zijn eerste ritzege te sprinten in de Giro, maar eerst zal hij zich richten op de voorjaarsklassiekers. De 32-jarige renner kende afgelopen seizoen een uitstekende klassiekercampagne met winst in Gent-Wevelgem en een podiumplaats in de Ronde van Vlaanderen. In de Tour rekent UAE Emirates op sprintkopman Fernando Gaviria en klassementsrenner Tadej Pogačar.