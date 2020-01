Fernando Gaviria: “Ik wil dit jaar Milaan-San Remo winnen” vrijdag 3 januari 2020 om 09:19

Fernando Gaviria wist in 2019 enkele overwinningen te boeken, maar de Colombiaanse sprinter kende desalniettemin een moeilijk jaar vanwege een aanslepende knieblessure. De renner van UAE Emirates is nu echter weer fit en klaar om te schitteren. “Ik wil dit jaar Milaan-San Remo winnen”, zo vertelt hij in gesprek met AS.

De 25-jarige Gaviria begon 2019 nog uitstekend met twee ritzeges in de Vuelta a San Juan en een overwinning in de UAE Tour, maar daarna kwam de klad erin. Na een geruisloze klassiekercampagne moest hij met knieproblemen opgeven in de Giro d’Italia, al verliet hij de Italiaanse ronde wel met een etappezege, zij het na diskwalificatie van Elia Viviani.

De pijlsnelle Zuid-Amerikaan bleef maar last houden van zijn knie, waardoor hij moest passen voor de Tour de France. Gaviria maakte na drie maanden inactiviteit zijn rentree in de Ronde van Polen, maar hij boekte pas weer een zege in de Tour of Guangxi. “Het was een lastig jaar door die knieproblemen”, kijkt Gaviria nu terug op die periode.

Ambities voor 2020

“Het was lastig om weer terug te keren na drie maanden zonder competitie. Ik voelde me soms heel erg goed, maar ik kende ook hele slechte dagen. Ik heb echter wel geleerd dat je zuinig moet zijn op je lichaam. Je moet zeker niet te veel willen als topsporter”, aldus Gaviria, die uitkijkt naar het nieuwe wielerseizoen. “Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden winnen.”

Zijn grote doel voor 2020: zegevieren in Milaan-San Remo. “Ik was al eens dichtbij de overwinning”, zo doelt hij op de editie van 2016, toen Gaviria ten val kwam net voor de eindsprint op de Via Roma. “Ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. En ik hoop in de toekomst ook Parijs-Roubaix te kunnen winnen, wat toch mijn favoriete klassieker is.”

Eerder wisten we al het programma van Gaviria te melden. De Colombiaan begint zijn seizoen andermaal in de Vuelta a San Juan, gevolgd door de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en dus Milaan-San Remo. Verder zal de spurter starten in enkele voorjaarsklassiekers. En de Tour? “Ik zal normaal gesproken aan de start staan, maar we moeten nog een definitieve beslissing nemen. We hebben nog ruim zeven maanden.”