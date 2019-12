Mikkel Bjerg: “Ik wil de beste tijdrijder ter wereld worden” zondag 29 december 2019 om 15:32

Voor Mikkel Bjerg zal 2020 zijn eerste seizoen worden tussen de grote jongens. Het Deense toptalent van UAE Emirates blikt met Cyclingnews alvast vooruit op aankomend seizoen. “Niet iedere neoprof wint meteen de grootste wedstrijden, maar ik hoop ooit de beste tijdrijder ter wereld te worden”, zo vertelt Bjerg.

De 21-jarige Bjerg stapt met mooie adelbrieven over naar de WorldTour. Zo werd de oud-renner van Hagens Berman Axeon maar liefst driemaal wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Het grote doel van Bjerg is om ook bij de profs uit te groeien tot de beste tijdrijder. “Dat is wat mij drijft en motiveert als wielrenner. Ik hoop steeds beter te worden.”

“Ik behoor volgens mij nu al tot de tien beste tijdrijders ter wereld”, aldus een zelfbewuste Bjerg. “Ik haal veel motivatie uit de verhalen van Egan Bernal en Tadej Pogačar, maar het zorgt niet voor extra druk. We hebben het hier over unieke talenten, niet iedere neoprof boekt meteen zoveel succes.”

De Deense hardrijder begint zijn profavontuur in de Tour Down Under, gevolgd door de Volta ao Algarve. Bjerg zal verder nog aan de start staan van enkele Belgische voorjaarsklassiekers. “Je hebt echter wel wat ervaring nodig om te kunnen excelleren in de klassiekers. Ik zie misschien wel een toekomst als klassiekerrenner, maar het is nu vooral een mooi avontuur.”