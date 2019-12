Manager Matxin: “Aru voor een Tourklassement, Pogacar start zonder druk” dinsdag 17 december 2019 om 18:52

Tadej Pogačar zal volgend jaar zijn debuut maken in de Tour de France, maar zijn ploeg UAE Emirates zal geen enkele druk leggen op de schouders van het Sloveense toptalent. “Fabio Aru is de aangewezen man om een klassement te rijden, Tadej start zonder druk”, zo vertelt teammanager Joxean Matxin in gesprek met TuttoBiciWeb.

De 21-jarige Pogačar liet eerder vandaag aan SpazioCiclismo weten dat hij zich – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – volledig zal richten op de Tour en de Olympische Spelen van Tokio. “Tadej zal het dag per dag bekijken, hij mag zonder druk koersen”, aldus Matxin, die ook al kort vooruit keek naar de Giro d’Italia en de Vuelta a España.

In de Italiaanse ronde rekent UAE Emirates op Italiaans kampioen en klassementsman Davide Formolo, rittenkaper Diego Ulissi en sprinter Alexander Kristoff. In de Tour is het dan weer uitkijken naar Pogačar, Aru en snelle man Fernando Gaviria. “En in de Vuelta is het aan Formolo en David De la Cruz om een klassement te rijden.”

In de Ronde van Spanje is het ook uitkijken naar de sprints van Jasper Philipsen, aangezien de jonge Belg zijn debuut zal maken in de laatste grote ronde van het seizoen. Dit jaar mocht Philipsen mee naar de Tour en wist hij meteen enkele ereplaatsen te versieren.

Verdeling grote rondes

Giro d’Italia: Davide Formolo, Diego Ulissi en Alexander Kristoff

Tour de France: Fabio Aru, Tadej Pogačar en Fernando Gaviria

Vuelta a España: Davide Formolo, David De la Cruz en Jasper Philipsen