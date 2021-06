Antwan Tolhoek op weg naar Trek-Segafredo

Antwan Tolhoek verlaat op het einde van dit seizoen na een verblijf van vijf jaar Jumbo-Visma. De 27-jarige Zeeuw staat op het punt om een contract te tekenen met Trek-Segafredo. Bij Trek-Segafredo hoopt Tolhoek ietwat meer vrijheid te krijgen om af en toe ook voor zijn eigen kans te kunnen fietsen.

Tolhoek werd vorige maand nog tweede in de Ruta del Sol achter de Colombiaan Miguel Ángel López. In de daaropvolgende Ronde van Zwitserland reed hij in een dienende rol voor kopman Sam Oomen.

In de rittenkoersen en eendagswedstrijden waar geklommen moet worden, ontwikkelde Tolhoek zich tot de absolute subtop. In 2019 wist Tolhoek op de Flumserberg nog een bergrit in de Tour de Suisse te winnen.

In zijn periode bij Jumbo-Visma reed de Zeeuwse klimmer ieder jaar een grote ronde: de Vuelta a España in 2017, de Tour de France in 2018 en daarna tweemaal de Giro d’Italia. Dit jaar is hij opnieuw voorzien voor de Vuelta a España. Drie jaar geleden reed hij een sterke Tour de France in dienst van zijn kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Door de sterke bezetting van Jumbo-Visma kwam hij de laatste jaren echter niet meer in aanmerking voor de Tour-ploeg.

Nederlandse enclave

Bij de Amerikaanse formatie komt de Nederlander landgenoot Bauke Mollema tegen. Ook Koen de Kort rijdt bij Trek-Segafredo, maar de routinier zwaait na dit seizoen af. Het betekent voor Tolhoek een hereniging met ploegleider Steven de Jongh. De Zeeuw (toen renner van Rabobank) kwam in het najaar van 2015 uit als stagiair bij Tinkoff-Saxo, waar de voormalig sprinter toen ook in de ploegleiderswagen zat. Na een jaar bij Roompot-Oranje Peloton, maakte Tolhoek in 2017 de overstap naar wat toen nog LottoNL-Jumbo heette.