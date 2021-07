Wout Poels en Martijn Tusveld in beeld bij Jumbo-Visma

Wout Poels en Martijn Tusveld zijn in beeld bij Jumbo-Visma om de ploeg rondom Primoz Roglic voor het hooggebergte te versterken. Er zijn inmiddels gesprekken met beide klimmers gevoerd, zo hebben diverse bronnen aan WielerFlits bevestigd.

Jumbo-Visma wacht eerst nog af wat er met enkele andere renners in hun huidige formatie gaat gebeuren. De ploeg was verbaasd dat La Gazzetta dello Sport vandaag het bericht naar buiten bracht dat hun Nieuw-Zeelander George Bennett dicht bij een overgang naar UAE Emirates is. De ploeg is zelf ook nog in gesprek met Bennett die vorig jaar verrassend tweede in de Ronde van Lombardije werd.

Ook is er nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Tom Dumoulin, die pas na de Olympische Spelen een beslissing neemt over zijn toekomst. Inmiddels heeft Jumbo-Visma voor de komende jaren al de Australiër Rohan Dennis en de Fransman Christophe Laporte vastgelegd. Het team moet echter ook een Nederlandse identiteit behouden met Jumbo Supermarkten als hoofdsponsor.

Het contract van Wout Poels (33 jaar) bij Bahrain Victorious loopt eind dit jaar af. Eerder kwam de Limburger vijf jaar uit voor de Britse Sky-formatie en had hij een groot aandeel in enkele Tour-zeges van Chris Froome en Geraint Thomas. Ervaring die ze bij Jumbo-Visma kunnen gebruiken.

Martijn Tusveld (27) kwam vier jaar voor Team DSM uit. Hij werd in 2019 26e in de Vuelta a España en een jaar later nam hij die plek in in het eindklassement van de Giro d’Italia. Op het afgelopen NK op de weg op VAM-berg was hij een van de smaakmakers en eindigde als zesde. Ook Tusveld is einde contract na dit seizoen en meerdere teams hebben naar hem geïnformeerd.