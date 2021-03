Kruijswijk, Gesink en Van Emden tot eind 2023 bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft de aflopende contracten van Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Jos van Emden verlengd. De drie ervaren renners, die door de Nederlandse ploeg ook wel ‘cultuurbewakers’ genoemd worden, verlengen hun contract tot eind 2023.

Kruijswijk (sinds 2010), Gesink (sinds 2007) en Van Emden (sinds 2008) rijden al hun gehele profloopbaan voor Jumbo-Visma en voorgangers. Zij debuteerden bij het toenmalige Rabobank en maakten de tijd van Blanco en Belkin mee. De drie gingen met de ploeg door een diep dal, maar behaalden individueel en met de ploeg ook de nodige successen.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Zo stond Kruijswijk in 2019 op het podium van de Tour de France. Gesink was jarenlang klassementsrenner, won in 2016 een bergrit in de Vuelta en zegevierde in die tijd ook in klassiekers als de GP de Québec, de GP Montréal en de Giro dell’Emilia. Tijdritspecialist Van Emden schreef in 2017 de slottijdrit van de Giro d’Italia op zijn naam en werd twee keer Nederlands kampioen tijdrijden.

Anno 2021 is de 33-jarige Kruijswijk nog altijd kopman bij Jumbo-Visma. Hij deelt komende zomer het kopmanschap in de Tour de France met Primož Roglič. De 34-jarige Gesink heeft zich enkele jaren geleden geschikt in een rol als helper binnen de klimploeg. Ook de 36-jarige Van Emden speelt een belangrijke rol als knecht en wegkapitein.