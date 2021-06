Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis naar Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft zich voor volgend jaar versterkt met tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis. De Australiër had zijn contract bij INEOS Grenadiers kunnen verlengen en had ook een aanbieding van UAE Emirates, waar zijn oud-ploegleider bij BMC Allan Peiper aan het sportieve roer staat, op zak. Diverse bronnen bevestigen nu aan WielerFlits dat de 31-jarige Dennis toch voor de Nederlandse formatie heeft gekozen.

De kwaliteiten van Dennis als tijdrijder zijn bij iedereen bekend. In 2018 en 2019 veroverde hij de wereldtitel in de individuele strijd tegen de klok. Vorig jaar maakte de ‘Aussie’ echter ook een enorme indruk in de beslissende bergritten in de Giro d’Italia (o.a. over de Passo delle Stelvio) door bergop kilometers op kop te sleuren voor de latere winnaar Tao Geoghegan Hart. Alleen Jai Hindley kon destijds aanhaken bij de twee INEOS-renners.

Bij Jumbo-Visma zien ze Dennis dan ook als een versterking in de klassementstrein in de grote rondes. Zeker omdat ze de afgelopen twee jaren hebben gezien van welke grote waarde hardrijder Tony Martin voor de ploeg is. De Duitser heeft ook nog een contract voor volgend seizoen, maar is inmiddels 36 jaar waardoor er ook aan de opvolging van hem moet worden gedacht.

Rohan Dennis kwam in 2011 reeds uit voor de opleidingsploeg van Rabobank. Jumbo-Visma wilde geen commentaar geven op de komst van Rohan Dennis.