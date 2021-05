Koen Bouwman verlengt contract bij Jumbo-Visma tot eind 2024

Koen Bouwman zal ook de komende seizoenen uitkomen voor Jumbo-Visma. De 27-jarige Nederlander, die momenteel actief is in de Giro d’Italia, heeft zijn contract verlengd tot en met 2024.

De 27-jarige Bouwman koerst al sinds 2016 voor Jumbo-Visma en is dus bezig aan zijn zesde seizoen voor de WorldTour-formatie van teambaas Richard Plugge. De multi-inzetbare Nederlander boekte tot nu toe één profoverwinning in het tenue van Jumbo-Visma. In 2017 was hij de beste in een etappe in het Critérium du Dauphiné.

Bouwman staat echter vooral te boek als een gewaardeerde helper voor kopmannen Primož Roglič, Steven Kruijswijk en Wout van Aert. “Ik heb de laatste jaren een behoorlijk goed niveau gehaald en ik boek telkens nog een beetje progressie”, aldus Bouwman. “Ik ben verder overal inzetbaar en koers op dit moment ook op een goed niveau.”

Persoonlijke en sportieve groei

Bouwman is in al die jaren niet alleen een betere wielrenner geworden. “Ik was eerst altijd rustig en teruggetrokken. Ik mengde me nooit in discussies, maar daar ben ik ook in gegroeid. Ik kan binnen de ploeg nu ook een kopman zijn. Ik moet de ploeg dan ook echt bedanken. Ik ben er ook gegroeid als persoon.”

De klimmer hoopt de komende jaren verder te groeien en nog meer successen te boeken met de ploeg. “Jumbo-Visma zet de laatste jaren echt enorme stappen en ik ben trots dat ik er deel van mag uitmaken. Het is dan ook zaak om als renner ook beter te worden. Ik hoop dat we in de toekomst nog betere resultaten kunnen boeken.”