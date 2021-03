Sepp Kuss verlengt contract bij Jumbo-Visma tot en met 2024

De sportieve toekomst van Sepp Kuss bij Jumbo-Visma is voor drie extra seizoenen verzekerd. De 26-jarige Amerikaan had een aflopend contract aan het einde van 2021. De rasklimmer en de Nederlandse WorldTour-ploeg hebben nu een overeenstemming bereikt over een contract tot het einde van 2024. De komende jaren wil Jumbo-Visma hem ontwikkelen tot kopman.

Kuss laat weten erg blij te zijn met de contractverlenging. “De afgelopen drie jaar heb ik me heel goed gevoeld in deze ploeg. De begeleiding en de renners vormen gewoon een fijne omgeving. Ze begrijpen me als renner, maar belangrijker nog, ook als mens en dat vind ik het bijzondere. Op die manier halen we het beste in elkaar naar boven.

“Ik krijg altijd mijn kansen en dat helpt om gemotiveerd te blijven. In deze ploeg streven we altijd grote doelen na en dat is heel spannend en speciaal. Dus ik hoop zo verder te gaan en samen mooie momenten te beleven”, aldus de Amerikaan, die sinds zijn komst naar het geel-zwarte team al successen boekte in de Tour of Utah, de Vuelta en de Dauphiné.

Volgens ploegleider Merijn Zeeman is Kuss een van de beste klimmers van het peloton. “Zo is hij uitgegroeid tot een renner die eigen kansen pakt, maar ook superbelangrijk is in de ondersteuning van de kopmannen. Hij wordt meer en meer zelf een leider en we gaan hem de komende jaren begeleiden bij het ontdekken van zijn grenzen.”