Tobias Foss twee jaar langer bij Jumbo-Visma

In navolging van Koen Bouwman heeft ook Tobias Foss zijn contract verlengd bij Jumbo-Visma. De beloftevolle klimmer uit Noorwegen tekent voor twee jaar bij. De 23-jarige Foss is bezig aan zijn tweede seizoen voor de Nederlandse WorldTour-formatie.

Foss is uiteraard in zijn nopjes nu de handtekeningen zijn gezet onder een nieuwe verbintenis. “Ik ben heel erg blij. Ik heb het naar mijn zin bij de ploeg. Er werken fijne mensen en het is de beste ploeg ter wereld, zeker op het vlak van talentontwikkeling. Het is geweldig dat ik nog twee jaar langer mag koersen voor deze formatie.”

“Er is erg veel kennis aanwezig en er is ook een goede mentale begeleiding”, aldus Foss. “Ik weet dat ik bij deze ploeg mijn beste niveau kan bereiken. Het doel is om nog beter te worden en het proces te volgen. We zijn goed begonnen en het is nu zaak om dit vast te houden. Mijn droom is om een van de kopmannen te worden binnen het team.”

Foss is momenteel actief in de Giro d’Italia. Na tien etappes staat de jonge Noor achttiende in het klassement, op 2:23 van rozetruidrager Egan Bernal. De renner van Jumbo-Visma werd op de openingsdag al knap derde in de individuele tijdrit in Turijn.