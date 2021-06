Wout van Aert krijgt met Christophe Laporte Franse meesterknecht bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma beschikt vanaf 2022 over de diensten van Christophe Laporte, die overkomt van Cofidis. De 28-jarige Fransman geldt als snelle man, maar hij is vooral gehaald om de klassieke kern rondom Wout van Aert te versterken. Laporte staat op het punt om een contract te tekenen bij de Nederlandse formatie, weet WielerFlits.

Sportief directeur Merijn Zeeman maakt er geen geheim van dat Jumbo-Visma dit jaar tijdens de transferperiode inzet op het versterken van de klassiekerkern. De Nederlandse ploeg wil twee renners aantrekken die van het niveau van Mike Teunissen zijn, in ondersteuning van kopman Wout van Aert. De eerste is dus inmiddels vastgelegd in de persoon van Christophe Laporte. Met de snelle Fransman weet Jumbo-Visma een van de grotere vissen te strikken die beschikbaar zijn op de markt voor de kasseienklassiekers.

Laporte liet zich het afgelopen voorjaar veelvuldig zien in (voor)finales van de Vlaamse klassiekers. Zo werd hij onder meer tweede in Dwars Door Vlaanderen achter Dylan van Baarle, elfde in de Ronde van Vlaanderen en dertiende in Omloop Het Nieuwsblad. De Fransman was daarmee een van de revelaties van dit voorjaar. Daarnaast is hij ook inzetbaar als sprinter. Onlangs won Laporte nog het Circuit de Wallonie en werd hij negende in de deels onverharde Tro-Bro Léon, de koers die hij in 2018 al eens won. Hij rijdt deze zomer ook de Tour de France.

De Fransman viert in december zijn 29ste verjaardag. Sinds 2014 is hij prof. Tijdens alle acht seizoen kwam-ie uit voor Cofidis. In het rode shirt boekte hij tot op heden negentien profzeges.