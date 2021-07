Jumbo-Visma haalt Mick van Dijke en Michel Hessmann naar de WorldTour

Jumbo-Visma hevelt in 2022 twee talenten over naar de WorldTour-ploeg. Het gaat om Mick van Dijke (21) en Michel Hessmann (20). Beide renners komen over uit de eigen opleidingsploeg en tekenen een contract voor drie seizoenen bij de Nederlandse formatie.

Van Dijke en Hessmann zullen komend seizoen nog wel grotendeels begeleid worden door het Jumbo-Visma Development Team en wedstrijden rijden in gemengde teams. “In 2022 staan ze al wel op de lijst van het World Tour-team, maar vanaf 2023 stappen ze echt volledig over naar de hoofdmacht”, vertelt Merijn Zeeman. “We kiezen voor deze constructie omdat we op deze manier talenten een omgeving aanbieden waarin ze zich op een bepaalde manier moeten stretchen om beter te worden.”

“Er is dankzij de coaches van het development team een hoge doorstroom vanuit ons opleidingsploeg en deze stap verhoogt wederom de inspiratie en de kwaliteit van de beloftenploeg. Mick en Michel hebben laten zien dat ze het in zich hebben om door te kunnen groeien. Dit is de volgende stap voor ze”, aldus Zeeman.

‘Geen stap overslaan’

Mick van Dijke werd vorige maand Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften. “Ik ben pas anderhalf jaar serieus bezig met wegwielrennen. Daarom denk ik dat het voor mij heel goed is om volgend jaar nog begeleid te worden door de opleidingsploeg. Ik wil geen stap overslaan in mijn ontwikkeling en op deze manier denk ik dat ik het beste door kan groeien”, geeft hij aan.

Ook Hessmann is tijdritkampioen bij de beloften, maar dan van Duitsland. Hij reageert ook heel blij. “Nu teken ik mijn eerste profcontract, waarbij ik het komende jaar nog veel zal optrekken met de beloftenploeg. Daarna ga ik de stap maken naar de grotere wedstrijden om te kijken waar ik goed in ben. Ik wil me verder blijven ontwikkelen en uitzoeken hoe ver ik kan komen als profwielrenner. Daarvoor zit ik bij Team Jumbo-Visma echt op de juiste plek”, aldus Hessmann.

Eerder kon WielerFlits ook al melden dat Jumbo-Visma zich volgend seizoen versterkt met Christophe Laporte en Rohan Dennis. Ook Tosh Van der Sande is op weg naar het Nederlandse team. De opleidingsploeg van Jumbo-Visma ziet ook renners vertrekken: er is per direct afscheid genomen van toptalent Finn Fisher-Black, die vertrekt naar UAE Emirates.