Jumbo-Visma bindt Jonas Vingegaard aan zich tot eind 2024

Jonas Vingegaard rijdt tot zeker eind 2024 bij Jumbo-Visma. De Deense renner, de nummer twee van de afgelopen Tour de France, is bezig aan zijn derde seizoen bij het Nederlandse WorldTeam en ziet zijn ontwikkeling van de afgelopen jaren bekroond worden met een nieuw contract.

Vingegaard kijkt uit naar zijn verdere toekomst bij de ploeg. “Ik ben erg blij om mijn contract met het team te verlengen. Tot op heden is onze samenwerking een succes geweest en hopelijk blijven we ook in de toekomst mooie successen boeken. Ik voel me hier goed. Daarom was het een makkelijke en vanzelfsprekende keuze om langer bij de ploeg te blijven.”

Sportief directeur Merijn Zeeman laat weten blij en trots te zijn om de Deense renner langer aan Jumbo-Visma te verbinden. “Jonas rijdt inmiddels drie jaar voor dit team, waarbij we samen elke dag aan het werk zijn om beter te worden. Het is prachtig om een talent binnen het team te zien ontwikkelen en groeien. We zijn vol vertrouwen dat we samen mooie prestaties blijven behalen.”

In 2019 de stap naar de WorldTour

Na drie seizoenen bij ColoQuick zette Vingegaard in 2019 de stap naar de WorldTour door een profcontract bij Jumbo-Visma te tekenen. In zijn eerste seizoen bij de ploeg won hij onder meer een etappe in de Ronde van Polen en werd hij tweede in de PostNord Danmark Rundt. In het coronajaar 2020 reed hij met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde.

Dit jaar is de 24-jarige Deen bezig aan een sterk seizoen. Hij won in de UAE Tour de bergetappe naar Jebel Jais en in de Coppi e Bartali twee etappes en het eindklassement, en werd tweede in de Ronde van het Baskenland. Als vervanger van Tom Dumoulin mocht hij vervolgens naar de Tour de France, waar hij de ontdekking van de ronde werd en tweede eindigde in het klassement.

Jonas Vingegaard: van visafslag naar Tour-kopman Jumbo-Visma