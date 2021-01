Wout van Aert verlengt contract bij Jumbo-Visma tot eind 2024

Wout van Aert blijft ook na 2021 voor Jumbo-Visma koersen. De Belgische kopman heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw driejarig contract bij de Nederlandse WorldTour-ploeg. Hij tekent bij tot eind 2024. Zijn oude contract liep eind dit jaar af.

Begin 2019 maakte Van Aert de overstap van Vérandas Willems-Crélan naar Jumbo-Visma. In Nederlandse dienst groeide de inmiddels 26-jarige Belg door naar de wereldtop op de weg. In 2020 won hij onder meer Milaan-San Remo, Strade Bianche en twee etappes in de Tour de France. Daarnaast werd Van Aert tweede op het WK op de weg, het WK tijdrijden en in de Ronde van Vlaanderen.

“Ik wilde het zelf heel graag omdat ik hier echt wel een stuk beter ben geworden”, reageert Van Aert op zijn contractverlenging. “Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat ik de afgelopen jaren enorme stappen vooruit heb gezet als renner. Ik was telkens in vorm op de momenten dat ik het wilde. Om echt naar iets te kunnen toewerken heb ik veel aan de ploeg te danken. De beslissing dat ik wilde bijtekenen was eigenlijk vrij snel duidelijk in mijn hoofd.”

“Natuurlijk spelen er dan ook andere dingen en heeft dat wat tijd gevraagd. De intentie was van twee kanten goed en ik had er wel vertrouwen in dat dat in orde ging komen. Ik ben heel blij dat ik in deze vertrouwde omgeving verder successen kan najagen. Hier voel ik me supergoed en de voorbije jaren hebben uitgewezen dat ik hier goed tot mijn recht kom”, zegt hij.

Het nieuws over de contractverlenging van Van Aert hing al in de lucht. In de eerste week van januari, tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie van Jumbo Supermarkten, liet de financiële directeur (CFO) Ton van Veen al weten dat er bijna een akkoord is en dat er de komende dagen betreffende Van Aert goed nieuws te verwachten was.

Interesse van andere ploegen

Voor de supermarktketen wordt de Belgische markt de komende jaren steeds belangrijker, daarom is het tussentijds openbreken van het contract van de beste Belgische wielrenner commercieel gezien extreem belangrijk. Daarnaast wordt met de contractverlenging concurrent INEOS Grenadiers verslagen; de Britse ploeg voerde na de voorbije Tour meerdere gesprekken met de omgeving van Van Aert.

“Ik hoef je niet uit te leggen dat er meer interesse in me was, maar ik heb persoonlijk nooit gesprekken met een ander team gevoerd. Mijn doel was steeds om hier mijn contract open te breken”, zegt hij zelf daarover.

‘Ondersteuning Wout in voorjaar was onvoldoende’

Ook ploegbaas Richard Plugge is blij dat Van Aert blijft. “Voor ons was het belangrijk om hem te behouden. Er waren misschien ook wel andere teams in Wout geïnteresseerd, maar zijn intentie was vanaf het begin om bij te tekenen. We hebben hem geholpen in zijn ontwikkeling en daarom wil hij graag blijven. Al snel wisten we dat van elkaar. Daarna kostten de details nog wat tijd. Ik ben heel blij dat we hem hebben kunnen behouden”, zegt Plugge.

“Onze ploeg is de laatste jaren continu in ontwikkeling geweest”, voegt sportief directeur Merijn Zeeman daar aan toe. “Dat geldt ook voor de ploeg rondom Wout in het voorjaar. Ik denk dat de analyse vorig jaar was dat de ondersteuning onvoldoende was. Daar zijn we mee in ontwikkeling. Dat zal de komende jaren verder gaan. Om ook op dat vlak sterker te worden en Wout de ondersteuning te geven die hij nodig heeft.”

Trainingskamp

Momenteel is Van Aert met Jumbo-Visma op trainingskamp in Spanje. Komend weekend rijdt hij de veldritten van Hamme (X2O Trofee) en Overijse (Wereldbeker). In die laatste cross verdedigt Van Aert zijn leidende positie in de Wereldbeker. Als hij eerste of tweede wordt, verzekert hij zich van de eindzege. Een week later staat het WK veldrijden op het programma voor het multitalent.