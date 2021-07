Tosh Van Der Sande op weg naar Jumbo-Visma

Het is nog geen done deal, maar Lotto Soudal ziet Tosh Van Der Sande wellicht verkassen naar Jumbo-Visma. De 30-jarige Van der Sande zou daarmee de derde Belg bij het Nederlandse WorldTour-team worden.

Exact tien jaar zal Van der Sande de kleuren van Lotto Soudal verdedigd hebben. Al moest hij vorig jaar tot eind oktober wachten op een contractverlenging. Nu komt er dus wel een einde aan de samenwerking. Er is voor Van Der Sande nog meer interesse uit de WorldTour, maar Jumbo-Visma ligt in poleposition. Naast Christophe Laporte en Rohan Dennis wordt de Antwerpenaar in dat geval de derde aanwinst bij het team van Richard Plugge.

Van der Sande is bezig aan een voortreffelijk seizoen. Hij werd het voorbije voorjaar onder meer vijfde in Dwars door Vlaanderen en tiende in de Amstel Gold Race. Hij wordt bij Jumbo-Visma met andere woorden een pion die zal ingezet worden in het Vlaamse voorjaar, maar daarnaast heeft hij ook zijn waarde in de lead-out van een sprinttrein.