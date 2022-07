Tour 2022: Wat is het verhaal van de dertien uitvallers?

In Kopenhagen begonnen tien dagen geleden 176 renners aan de Tour de France 2022. We zijn intussen negen etappes verder en – voor hen helaas – dertien coureurs kwijtgeraakt. Waarom gaven zij ook alweer op en wat is hun verhaal? WielerFlits bundelt ze op chronologische volgorde.

Lees ook: Dit zijn de uitvallers in de Tour de France 2022

Jack Haig – gaf op in rit 5

Bahrain Victorious moest voorafgaand aan de Tour de France een bittere pil slikken toen Gino Mäder niet op tijd hersteld was van een positieve coronatest. Daaroverheen kwamen nog de huiszoekingen van Europol, waarover het daarna overigens opvallend stil blijft. Jack Haig was aangewezen als een van de kopmannen van de olieploeg, maar hij werd de eerste uitvaller van deze Tour. De Australiër was nochtans goed mee in de kasseienrit naar Wallers, tot hij betrokken raakte bij de val met Primož Roglič. De Sloveen ontwrichtte zijn schouder, klopte hem er zelf terug in en vervolgde zijn weg.

Haig was minder gelukkig. “Ik zat net in de verkeerde positie, degene naast me viel. In eerste instantie wist ik niet dat het zo erg was. Maar ik had veel schaafwonden, vooral op mijn rug. Nadat ik mezelf beoordeelde, besloot ik dat ik beter naar het ziekenhuis kon gaan. Daar bleek dat ik een gebroken schippersbotje (een klein botje in de pols, red.) had. En in het algemeen voel ik me gewoon heel beurs. Als alles goed gaat, kan de Vuelta a España misschien een nieuw doel worden. Maar met een pols is het soms complex, omdat je daar allemaal kleine botjes hebt. Ik hou het in mijn achterhoofd, maar het gaat zoals het gaat.”

Michael Gogl – gaf op in rit 5

De rit naar Wallers eiste nog een slachtoffer, want ook Alpecin-Deceuninck raakte er een pion kwijt. De ploeg van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zag de sterke helper Michael Gogl letterlijk wegvallen. Op een van de kasseienstroken kwam Daniel Oss keihard in botsing met toeschouwers (die er zelf ook ernstig aan toe waren; het is onduidelijk hoe het nu met ze gaat), waarna Danny van Poppel én Gogl over hem heen duikelden. De 28-jarige Oostenrijker hield ook een aantal zware verwondingen over aan zijn tuimelperte, waardoor hij per direct een streep door het verdere vervolg van de Tour kon zetten.

Uit eerste onderzoeken leek hij zijn sleutelbeen, bekken en darmbeen gebroken te hebben. Maar ’s nachts belandde hij op de IC van het ziekenhuis in Valenciennes, omdat er ook schade aan een slagader was vastgesteld. Dat bleek al bij al mee te vallen. “Dankzij de geweldige hulp in het ziekenhuis voelde ik mij heel snel comfortabel. Ik heb een gebroken bekken, een gebroken sleutelbeen en gebroken rugwervels. Daarnaast heb ik een lichte klaplong. Verder ben ik dankbaar dat ik mijn benen kan bewegen en dat ik jullie vandaag dit bericht kan sturen”, zei hij daags na zijn val. Intussen is hij vrijdag geopereerd in Herentals. In de loop van deze week mag hij terug naar huis om verder te herstellen.

Daniel Oss – startte niet in rit 6

Eigenlijk was er nog een derde slachtoffer van de kasseienrit te betreuren. Hoewel Daniel Oss op doorzettingsvermogen en wilskracht de finish in Wallers haalde, bleek bij het radiologisch onderzoek aan de finish dat hij een behoorlijke blessure had. “Uit aanvullend onderzoek bleek er een fractuur te zijn van een halswervel, die enkele weken stilgehouden moet worden. Daniel Oss ziet zich dan ook genoodzaakt de Tour de France te verlaten.” De meesterknecht van Peter Sagan was bezig aan zijn tiende Ronde van Frankrijk; de overige negen bracht hij altijd tot een goed einde in Parijs.

Alex Kirsch – gaf op in rit 6

Deze Tour de France was de kers op de taart van de carrière van Alex Kirsch. Maar nog voor de ronde begon, waren er al twijfels of hij überhaupt van start moest gaan. De 30-jarige Luxemburger van Trek-Segafredo werd namelijk ziek de nacht voorafgaand aan de openingstijdrit in Kopenhagen. “Ik was de eerste ritten aan het lijden en hoopte op verbetering”, legt hij uit op zijn Instagram-account. “Helaas kwam dat er niet of in ieder geval niet snel genoeg van. Mijn lichaam is leeg en er was geen andere optie dan op te geven.” Uiteindelijk zorgde dat ervoor dat Kirsch in de zesde rit naar Longwy er de brui aan gaf.

Geoffrey Bouchard – startte niet in rit 8

De eerste positieve coronatest tijdens de Tour de France kwam op naam van Geoffrey Bouchard. De 30-jarige Fransman gold als een van de schaduwfavorieten voor het bergklassement en die kansen waren alleen nog maar gestegen door het wegvallen van de klassementsambities van de geplaagde kopman Ben O’Connor. Het was dan ook de bedoeling van AG2R Citroën om tijdens de zevende rit naar La Super Planche des Belles Filles hem in de vlucht van de dag te krijgen. Dat lukte niet, omdat Bouchard zich tijdens de rit niet goed voelde. Na afloop deed hij een coronatest en die bleek dan ook positief.

“Het is een enorme teleurstelling omdat we net op mijn favoriete terrein kwamen, namelijk de bergen”, treurde de Fransman, die eerder al de bergtrui had gewonnen in zowel de Vuelta a España als de Giro d’Italia. Het was mijn eerste Tour de France en het is triest om die zo te beëindigen. Ik wens mijn ploegmaats veel succes voor de rest van de Tour.” Teammanager Vincent Lavenu had met hem te doen, vooral ook omdat zijn equipe maandenlang een strikt protocol had toegepast om gezond te blijven. “Ik vind het jammer voor Geoffrey, op wie we rekenden voor de komende dagen.”

Vegard Stake Laengen – startte niet in rit 8

Vlak na de positieve test van Bouchard, kwam ook het volgende coronageval naar buiten: Vegard Stake Laengen van UAE Emirates, de ploeg van geletruidrager Tadej Pogačar. De 33-jarige Noor kreeg de avond na de zevende etappe lichte keelklachten, waarna hij een sneltest onderging. Die viel positief uit – of niet, maar net hoe je het bekijkt – voor Laengen. Een PCR-test op zaterdagmorgen bevestigde het slechte nieuws. Daardoor hield de ploeg uit de Emiraten nog zeven van de acht renners over, wat naarmate de Tour vordert doorslaggevend kan zijn. De Noor was vooral een bruikbare knecht op het vlakke en in de beginfase van de ritten.

Kevin Vermaerke – gaf op in rit 8

De grootste pechvogels van de eerste Tourweek luisteren naar de namen Ben O’Connor en Kevin Vermaerke. Waar de Australiër tot de tweede rustdag zijn weg nog kon vervolgen, moest de 21-jarige Amerikaan van Team DSM de Ronde van Frankrijk verlaten. Hij kwam al tijdens de tweede etappe ten val, kreeg vervolgens af te rekenen met pech tijdens de kasseienrit en zaterdag was hij betrokken bij de grote valpartij in de richting van Lausanne. Dat was er te veel aan voor Vermaerke, die lang op het wegdek bleef zitten. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de Amerikaanse youngster zijn linkersleutelbeen had gebroken en diverse schaafwonden heeft opgelopen.

Gianni Moscon – gaf op in rit 8

Steevast achterin elke etappe de eerste dagen van deze Tour: de gevallen Anthony Turgis en Gianni Moscon. De Italiaan stapte afgelopen winter over van INEOS Grenadiers naar Astana Qazaqstan om daar als kopman de klassiekers te rijden, maar daarin reed hij geen deuk in een pakje boter. Ook in deze Tour reed hij harder achteruit dan naar voren. “Woensdag was ik slecht, ik zou zelfs vreselijk willen zeggen”, zei Moscon tegen La Gazzetta dello Sport. “Ik eindigde op een half uur van de winnaar. Mensen herkenden me wel en noemden mijn naam. Ze weten wie ik ben, en ik weet dat ook. Ik weet wat ik waard ben.”

Het enfant terrible klaagde over knieklachten, maar dat gaf niet de doorslag om in de achtste etappe van afgelopen zaterdag op te geven. Volgens zijn ploeg Astana Qazaqstan kampt de Italiaanse klassiekerspecialist met Long-COVID, nadat hij in januari besmet raakte met het coronavirus. Long-COVID is een gevolg van een coronabesmetting die bij veel mensen zorgt voor maandenlange vermoeidheid.

Kasper Asgreen – startte niet in rit 9

De sprinttrein rondom Fabio Jakobsen verloor zondag een van zijn belangrijkste wagons. Kasper Asgreen kwakkelt al sinds zijn val in de Ronde van Zwitserland met knieproblemen en daar raakt hij maar niet vanaf. Hij haalde weliswaar de Tourstart in zijn thuisland Denemarken, maar hij bleef sukkelen met zijn knie. Uit voorzorg besloot Quick-Step Alpha Vinyl hem zondagmorgen niet meer naar de start te sturen voor de negende etappe. “Hoewel ik erg verdrietig ben om niet meer verder te rijden, ben ik superblij dat ik de passage door mijn geboortestad Kolding mocht meemaken. Ik kom sterker terug”, schrijft de Deense hardrijder op Instagram.

Ruben Guerreiro – startte niet in rit 9

Vooraf gezien werd Ruben Guerreiro aangeduid als een mogelijke MVP (most valueable player) in de verschillende Tourspelletjes. De Portugees zette in juni immers een reeks sterke prestaties neer. Een harde val in de tweede etappe wierp hem echter al ver terug in het klassement. Op La Planche des Belles Filles leek hij er terug door te komen, maar zondag werd duidelijk dat de voormalig bergtrui-winnaar in de Giro d’Italia niet verder kon. Niet vanwege zijn val, overigens. Wel vanwege een ‘niet-COVID gerelateerde’ ziekte.

Guillaume Martin – startte niet in rit 9

Wie wel opgaf omwille van corona, was Guillaume Martin. De Franse kopman van Cofidis (COVID-is, what’s in the name?) stond veertiende in het klassement en gaf een positieve coronatest af. Niet dat hij daar overigens last van had: “Het is echt zeer frustrerend. Ik heb een lichte keelpijn, maar dat overkomt me 25 keer per jaar… Verder heb ik geen symptomen en ik voel me goed. Dat bewijzen mijn resultaten van de voorbije dagen ook. We zijn eindelijk aangekomen bij de bergetappes, mijn terrein. Ik was er klaar voor. Dit is natuurlijk een flinke tegenvaller.” De laatste jaren eindigde hij als twaalfde, elfde en achtste in de Tour.

Martin liet zich vervolgens bij l’Equipe kritisch uit over het coronabeleid in de Tour. “Het is enorm vaag en volledig voor interpretatie vatbaar. Dat was ook mijn probleem: ik dacht dat het protocol zo in elkaar zat dat een renner zonder ziektesymptomen verder kon rijden. Toen ik zondagochtend een PCR-test liet afnemen, bleek dat ik zeer besmettelijk was. Maar die mate van besmettelijkheid is niet in het protocol opgenomen.”

Als je te braaf bent, ben je de dupe, denkt hij. “Als ik zaterdag niks had gezegd, had ik zondag gewoon gereden. En ik denk dat sommige andere renners dat doen. Dat zijn slechts vermoedens en geruchten, maar het lijkt me onlogisch dat ik de enige ben die in deze situatie zit. Veel renners blijven onder hun niveau en er moet een verklaring voor zijn. Of er in het peloton een clusterbesmetting kan zijn? Het is zeker mogelijk. De bubbel wordt minder gerespecteerd.”

Ben O’Connor – start niet in rit 10

Het bericht waarvan je al een aantal ritten zag aankomen dat-ie er ging zijn: op de rustdag maakte AG2R Citroën wereldkundig dat kopman Ben O’Connor niet meer aan de start verschijnt van de tiende etappe naar Megève. De Australiër kende pech in de kasseienrit en kwam al twee keer ten val, waardoor hij ver was weggezakt in het klassement. Dat terwijl de nummer vier van vorig jaar dit seizoen bevestigde en stiekem het podium ambieerde. Hij is door zijn Franse equipe uit zijn lijden verlost.

“Ben had het al niet makkelijk na zijn eerste crash en de pijn werd alleen maar erger na zijn tweede valpartij op zaterdag”, liet ploegarts Serge Niamke weten. “Gezien de fysieke conditie van Ben was het al snel duidelijk dat hij niet aan de volgende etappe kan en moet beginnen. We vermoeden dat hij de laatste dagen vooral doorreed voor de ploeg, om ons niet teleur te stellen. Het feit dat hij zich nu fysiek en mentaal weer kan opladen, is voor hem een opluchting. Met de Vuelta a España als komend doel kan hij het tweede deel van het seizoen rustig aanvatten.”

Alexis Vuillermoz – start niet in rit 10

Net als AG2R Citroën is ook TotalEnergies op de tweede rustdag een tweede renner kwijtgeraakt. Nadat eerder Daniel Oss al moest opgeven, keert ook Alexis Vuillermoz naar huis. De Franse springveer trok afgelopen week nog ten aanval, maar kwam zondag na de rit in de problemen. Hij moest zelfs met de ambulance naar het ziekenhuis. “Na de finish stortte ik in van vermoeidheid. Ik had een offday, was bijzonder moe en moest overgeven op de fiets. Mijn coronatest was in elk geval al negatief. Deze werd meteen uitgevoerd door de ASO nadat ik daar door de ambulance gebracht werd”, zei hij.

Volgens zijn Franse ploeg scheelt er ook nog iets anders aan. Vuillermoz kampt met een huidinfectie die een operatie verlangt. “We wensen je een goed herstel. Kom snel weer terug bij de ploeg, in topvorm”, schrijft TotalEnergies.