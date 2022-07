Tour 2022: Geoffrey Bouchard gaat niet meer van start na positieve coronatest

Geoffrey Bouchard van AG2R Citroën verschijnt niet aan de start van de achtste rit van de Tour de France. De Franse renner voelde zich tijdens de etappe naar La Planche des Belles Filles al niet fit en onderging na afloop een coronatest. Die gaf een positief resultaat. Bouchard werd meteen van de rest van zijn team afgezonderd.

“Tijdens de etappe voelde ik me niet goed”, vertelt de 30-jarige renner in een statement van zijn ploeg. “Het is een enorme teleurstelling omdat we net op mijn favoriete terrein kwamen, namelijk de bergen. Het was mijn eerste Tour de France en het is triest om die zo te beëindigen. Ik wens mijn ploegmaats veel succes voor de rest van de Tour.”

AG2R Citroën heeft maandenlang een strikt protocol toegepast om de gezondheid van de renners en de ploegleiding te garanderen, laat manager Vincent Lavenu weten. “Ik vind het jammer voor Geoffrey, op wie we rekenden voor de komende dagen. De Tour is nog niet voorbij en we hopen nog steeds vooraan mee te doen als we in de bergen aankomen.”

Bouchard is de eerste renner die deze Tour de France moet verlaten na een positieve coronatest.