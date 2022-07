Tour 2022: Video toont beelden van botsing en crash Oss, Van Poppel en Gogl

Op sociale media zijn beelden opgedoken van een zware valpartij in de kasseienrit van de Tour de France. Op sector drie, op 18 kilometer van de finish, kwam Daniel Oss hard in botsing met toeschouwers. De Italiaan nam Danny van Poppel en Michael Gogl mee in zijn val.

Te zien is hoe het voorste peloton op de strook van Tilloy naar Sars-et-Rosières voorbij komt. Enkele toeschouwers staan net op de kasseien en precies op dat moment komt Oss hard aanrijden in het kantje. Eerst raakt hij een man in een geel shirt, waarna hij frontaal op een andere toeschouwer botst die aan het filmen is met een mobiel.

Het gevolg is een zware crash, waarbij ook Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) ten val komt. De Nederlandse sprinter zat kort achter Oss. De aanstormende Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) kan vervolgens de slingerende fietsen niet meer ontwijken. Hij komt zwaar ten val en heeft moeten opgeven. Inmiddels is de Oostenrijker naar het ziekenhuis vervoerd. Van Poppel (146e) en Oss (154e) haalden de finish wel.