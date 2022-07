Guillaume Martin kritisch op coronaprotocol: “Enorm vaag en volledig voor interpretatie vatbaar”

Guillaume Martin verscheen niet meer aan de start van de negende rit van de Tour de France. De Franse klimmer, na acht dagen veertiende in het algemeen klassement, had positief getest op het coronavirus en moest de ronde verlaten. Naar eigen zeggen had hij gewoon kunnen doorrijden als hij niets had gezegd over zijn lichte keelpijn.

Martin legde zijn positieve test af na de achtste rit. Vrijdag had hij last van lichte keelpijn, maar de klimmer maakte zich niet direct zorgen omdat hij daar wel vaker mee kampt. Toch meldde hij zich bij de ploegarts van Cofidis. Hij legde een coronatest af die negatief was. Zaterdag deed hij er nog een en die was positief. Een tweede test bevestigde dat resultaat. Hij ploos de protocollen van de UCI nog wel uit, maar de dokters wilden geen risico nemen en dus verliet hij de ronde.

In gesprek met L’Équipe is Martin kritisch op het gezondheidsprotocol van de UCI. “Het is enorm vaag en volledig voor interpretatie vatbaar. Dat was ook mijn probleem: ik dacht dat het protocol zo in elkaar zat dat een renner zonder ziektesymptomen verder kon rijden. Toen ik zondagochtend een PCR-test liet afnemen, bleek dat ik zeer besmettelijk was. Maar die mate van besmettelijkheid is niet in het protocol opgenomen.”

Als je te braaf bent, ben je de dupe, denkt hij. “Als ik zaterdag niks had gezegd, had ik zondag gewoon gereden. En ik denk dat sommige andere renners dat doen. Dat zijn slechts vermoedens en geruchten, maar het lijkt me onlogisch dat ik de enige ben die in deze situatie zit. Veel renners blijven onder hun niveau en er moet een verklaring voor zijn. Of er in het peloton een clusterbesmetting kan zijn? Het is zeker mogelijk. De bubbel wordt minder gerespecteerd.”