Tour 2022: Luke Durbridge (BikeExchange) test toch positief op corona

De UCI liet maandag tijdens de tweede rustdag nog weten dat alle coronatests negatief waren, maar een dag later is er toch weer een nieuw coronageval aan het licht gekomen. Luke Durbridge testte namelijk positief op het virus en moet de wedstrijd verlaten, zo laat zijn ploeg BikeExchange-Jayco weten via social media.

Het hield de gemoederen flink bezig tijdens en na afloop van de Alpenrit van zondag naar Châtel. Volgens het protocol van de ASO moeten alle renners voorafgaand en tijdens de rustdagen een antigeen-coronatest ondergaan. Is deze positief, dan volgt een PCR-test. Is die ook positief én zijn er te veel virusdeeltjes aanwezig, dan moet een renner naar huis. Maandag kwamen er echter geen nieuwe gevallen aan het licht, zo lieten de UCI en ASO weten.

Ook Durbridge testte negatief op COVID-19, maar de Australische hardrijder test een dag later wél positief op het virus. De 31-jarige coureur heeft volgens zijn ploeg ‘zeer milde’ symptomen, maar zal vandaag niet aan de start verschijnen van de tiende etappe naar Megève. Durbridge is de veertiende uitvaller in deze Tour de France.

De Australiër stond na negen etappes 90ste in het algemeen klassement, op ruim vijftig minuten van geletruidrager Tadej Pogačar. Durbridge stak zijn neus afgelopen vrijdag nog nadrukkelijk aan het venster: de renner maakte in de bergrit naar La Super Planche des Belles Filles namelijk deel uit van de vroege vlucht en werd pas in de laatste kilometers, op de flanken van de slotklim, gegrepen door de groep der favorieten.

