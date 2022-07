Gianni Moscon worstelt zich met kniepijn door Tour: “Ik kan niet herstellen”

De voorlaatste plaats in het algemeen klassement van de Tour de France, op ruim 48 minuten van gele trui Tadej Pogačar, is weggelegd voor Gianni Moscon. De Italiaan van Astana Qazaqstan worstelt zich door de eerste week heen. “Ik ben mezelf niet, maar toch is het zo”, vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport.

Eind vorig jaar werd Moscon nog vierde in Parijs-Roubaix, maar in de kasseienrit van deze Tour werd hij laatste op 29.22 minuut van winnaar Simon Clarke. “Woensdag was ik slecht, ik zou zelfs vreselijk willen zeggen. Ik eindigde op een half uur van de winnaar. Mensen herkenden me wel en noemden mijn naam. Ze weten wie ik ben, en ik weet dat ook. Ik weet wat ik waard ben. Maar ik ben mezelf niet, ik kan het niet zijn. Maar toch is het zo”, laat Moscon weten.

Al het hele seizoen wil het niet vlotten voor de 28-jarige Moscon, die afgelopen winter overstapte van INEOS Grenadiers naar Astana Qazaqstan. Afgelopen winter had hij last van het coronavirus en bronchitis, en daar komen nu ook nog knieproblemen bij.

“Elke dag fietsen is een ding, maar ik heb de indruk dat ik niet kan herstellen, dat ik de inspanningen niet kan verwerken”, geeft Moscon aan. “Ik weet niet wat de oplossing is. Ik moet proberen vol te houden en zien of ik mezelf uit deze situatie kan bevrijden. Ook al denk ik dat dat niet gaat lukken.”