Michael Gogl meet schade op na nacht op IC: ook wervelbreuk en klaplong

Michael Gogl heeft na zijn valpartij in de kasseienrit van de Tour de France een nacht op de intensive care van het ziekenhuis in Valenciennes gelegen. Dat laat hij weten in een korte reactie via de kanalen van Alpecin-Deceuncinck. Er was namelijk ook schade aan een slagader. “Maar die was gelukkig onder controle”, aldus Gogl.

De Oostenrijker moest opgeven nadat hij betrokken was bij een zware crash, die veroorzaakt werd door een botsing tussen Daniel Oss en een toeschouwer. De eerste berichten waren dat Gogl daarbij zijn sleutelbeen en bekken had gebroken. Nu laat hij weten dat daar dus ook een probleem met een slagader bij was gekomen, waardoor hij een nacht op de IC moest doorbrengen.

“Dankzij de geweldige hulp in het ziekenhuis voelde ik mij heel snel comfortabel. Ik heb een gebroken bekken, een gebroken sleutelbeen en rugwervels. Daarnaast heb ik een lichte klaplong. Verder ben ik dankbaar dat ik mijn benen kan bewegen en dat ik jullie vandaag dit bericht kan sturen”, aldus Gogl, die donderdag naar Herentals is vervoerd. Daar zal hij nader onderzocht worden.

"Thanks to the amazing staff on site in the hospital who made me feel very comfortable. I have a fractured pelvis, collarbone and vertebrae and a light pneumothorax. Other than that, I am grateful to move my legs and I can text this today." 2/3 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) July 8, 2022