Tour 2022: Zieke Ruben Guerreiro gaat niet meer van start

Ruben Guerreiro zal vandaag niet aan de start verschijnen van de negende rit van de Tour de France. De Portugees van EF Education-EasyPost is ziek, zo meldt zijn Amerikaanse werkgever. Het gaat overigens niet om het coronavirus.

Guerreiro voelde zich zaterdag – volgens de Portugese sportkrant A Bola – al ziekjes tijdens de achtste etappe naar Lausanne. De 28-jarige klimmer is niet besmet met het coronavirus, maar heeft wel een andere ‘niet COVID-gerelateerde’ ziekte en moet de Tour dus verlaten. Dit is een bittere pil voor de Portugees en zijn ploeg EF Education-EasyPost, aangezien Guerreiro in de weken voor de Tour uitstekend op dreef was.

De aanvalslustige renner werd namelijk negende in het Critérium du Dauphiné en won goed twee weken voor de Tourstart met verve de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Guerreiro kende echter een moeizaam begin van de Ronde van Frankrijk. De renner kwam in het Deense openingsweekend van de Tour hard ten val en sukkelde de voorbije dagen met zijn fysieke gesteldheid.

Guerreiro leek zichzelf de voorbije dagen echter weer een beetje terug te vinden: zo kon hij al vrij lang mee in de bergrit naar La Super Planche des Belles Filles. Deze opleving bleek van korte duur, want hij blijkt nu niet meer in staat om verder te koersen.

Ruben Guerreiro will not take the start for Stage 9 at the Tour de France due to a non-COVID-related illness. Rest up, campeão, and we look forward to seeing you on the roads later this summer.

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 10, 2022