Tour 2022: Gehavende Ben O’Connor stapt uit de ronde

Ben O’Connor zal dinsdag niet aan de start verschijnen van de tiende etappe van de Tour de France. De Australische klimmer, vorig jaar nog vierde in het eindklassement, heeft te veel last van spierschade aan de linkerheup na een valpartij in de achtste etappe.

Voor de 26-jarige renner van AG2R Citroën is de 109e Tour de France uitgedraaid op een deceptie. O’Connor begon met hooggespannen verwachtingen aan de Ronde van Frankrijk, na zijn vierde plaats van vorig jaar en resultaten in aanloop naar La Grande Boucle. De Australiër werd dit jaar al onder meer zevende in de Ruta del Sol, vijfde in de Ronde van Romandië en derde in het Critérium du Dauphiné.

Voor de start van de Tour de France werd de kopman van AG2R Citroën gezien als een podiumkandidaat, maar O’Connor kwam in de eerste etappes in Denemarken al ten val en kende vervolgens pech in de kasseienrit naar Wallers-Arenberg. Tot overmaat van ramp ging hij afgelopen zaterdag, tijdens de achtste etappe naar Lausanne, opnieuw tegen het asfalt.

Focus op Vuelta

Na afloop van de achtste rit werd er spierschade aan de linkerheup vastgesteld bij O’Connor. Desondanks ging hij van start in de negende etappe naar Châtel en wist hij – met veel pijn en moeite – de finish te bereiken. Dit was ook meteen de laatste inspanning van O’Connor in de Tour van 2022, aangezien zijn ploeg heeft besloten om hem uit koers te halen. “Ben had het al niet makkelijk na zijn eerste crash en de pijn werd alleen maar erger na zijn tweede valpartij op zaterdag”, laat ploegarts Serge Niamke weten.

“Gezien de fysieke conditie van Ben was het al snel duidelijk dat hij niet aan de volgende etappe kan en moet beginnen. We vermoeden dat hij de laatste dagen vooral doorreed voor de ploeg, om ons niet teleur te stellen. Het feit dat hij zich nu fysiek en mentaal weer kan opladen, is voor hem een opluchting. Met de Vuelta a España als komend doel kan hij het tweede deel van het seizoen rustig aanvatten.”