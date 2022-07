Tour 2022: Gianni Moscon tweede opgever in rit naar Lausanne

Gianni Moscon is de tweede opgever tijdens de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk. Nadat Kevin Vermaerke zijn weg niet meer vervolgde na een valpartij in de openingsfase, gaf de Italiaan van Astana Qazaqstan er ook de brui aan. Moscon klaagde de afgelopen dagen al over knieklachten.

“Woensdag was ik slecht, ik zou zelfs vreselijk willen zeggen”, zei Moscon vrijdag tegen La Gazzetta dello Sport. “Ik eindigde op een half uur van de winnaar. Mensen herkenden me wel en noemden mijn naam. Ze weten wie ik ben, en ik weet dat ook. Ik weet wat ik waard ben. Maar ik ben mezelf niet, ik kan het niet zijn. Maar toch is het zo.”

Gianni Moscon stond bij de start van de achtste etappe 168ste in het algemeen klassement. Hij hield slechts twee renners achter zich, Marc Hirschi en Anthony Turgis. Astana Qazaqstan vervolgt de Tour met zeven renners.