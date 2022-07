Tour 2022: Quick-Step Alpha Vinyl haalt Asgreen uit voorzorg uit koers

Quick-Step Alpha Vinyl zal het in de resterende Touretappes moeten doen zonder Kasper Asgreen. De Deense hardrijder sukkelt nog altijd met zijn knie en dus heeft zijn Belgische werkgever besloten om hem uit voorzorg uit koers te halen.

Asgreen kende een verre van vlekkeloze voorbereiding op de Tour. De 27-jarige Deen hoopte in Kopenhagen, in eigen land en voor eigen volk, de eerste gele trui te veroveren. Asgreen kwam in de Ronde van Zwitserland echter ten val en blesseerde daarbij zijn knie. “Ik werd al ziek voor de Ronde van Zwitserland en dan kwam er nog die crash bovenop. De voorbereiding was met andere woorden gewoon niet goed genoeg”, vertelde hij voor de Tourstart.

Voor Asgreen werd het een race tegen de klok om alsnog op tijd fit te geraken voor de Tour. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2021 kreeg uiteindelijk wel groen licht van de medische staf van Quick-Step Alpha Vinyl, maar het herstel verliep in de eerste Tourweek niet zoals gehoopt. Asgreen kwam er in de openingsweek niet aan te pas en vond zichzelf al terug op een 164ste plaats in het algemeen klassement, op ruim een uur van Tadej Pogačar.

De medische staf van Quick-Step Alpha Vinyl heeft nu besloten om Asgreen uit de Tour te halen, om zo het tweede deel van zijn seizoen niet in gevaar te brengen.