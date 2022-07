Tour 2022: Alexis Vuillermoz moet wedstrijd met hoge koorts verlaten

TotalEnergies moet het in de tweede en derde Tourweek stellen zonder Alexis Vuillermoz. De Franse puncheur stortte na afloop van de negende etappe in en werd met een ambulance afgevoerd. Vuillermoz kampt een dag later nog altijd met hoge koorts en een huidinfectie en moet worden geopereerd.

De 34-jarige Vuillermoz kwam zondag als 159ste over de finish in de bergrit van Aigle naar Châtel, op bijna 36 minuten van ritwinnaar Bob Jungels. Volgens TV2 Sport stortte Vuillermoz kort na de eindstreep ineen en bleef hij minutenlang liggen, nadat hij eerst wat winegums en andere dingen had gegeten. Daarna voelde hij zich niet lekker, waarna hij geholpen werd door medisch personeel en met een ambulance naar een ziekenhuis werd gebracht.

Vuillermoz reageerde diezelfde dag nog via social media. “Na de finish stortte ik in van vermoeidheid. Ik had een offday, was bijzonder moe en moest overgeven op de fiets. Mijn coronatest was in elk geval al negatief. Deze werd meteen uitgevoerd door de ASO nadat ik daar door de ambulance gebracht werd.”

De ervaren Franse klimmer zal dinsdag echter niet meer aan de start verschijnen van de tiende Tourrit. Vuillermoz heeft namelijk last van hoge koorts en een huidinfectie. “Alexis moet onder het mes vanwege zijn huidinfectie. We wensen je een goed herstel. Kom snel weer terug bij de ploeg, in topvorm”, laat TotalEnergies weten via Twitter. Vuillermoz is – na Daniel Oss – de tweede uitvaller van TotalEnergies in de Tour.

