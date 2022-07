Breuk in pols voor afgestapte Jack Haig: “Misschien kan de Vuelta een doel worden”

Bahrain Victorious zag in de kasseienetappe van woensdag een van haar speerpunten uitvallen. Jack Haig kwam op dertig kilometer van de streep ten val en moest de wedstrijd verlaten. De Australiër brak een botje in zijn pols, zo bleek na onderzoek in het ziekenhuis.

“Helaas, het was gewoon pech. Het team deed goed werk en zorgde dat ik veilig was. De wedstrijd was al bijna klaar, er was een grote selectie geweest”, kijkt Haig terug in een videoboodschap van Bahrain Victorious. Dertig kilometer voor het einde sloeg echter het noodlot toe, toen Haig samen met onder anderen Primoz Roglic en Caleb Ewan ten val kwam. Een hooibaal die op de weg geraakt was, zorgde voor het onfortuinlijke incident.

“Ik zat net in de verkeerde positie, degene naast me viel. In eerste instantie wist ik niet dat het zo erg was. Maar ik had veel schaafwonden, vooral op mijn rug. Nadat ik mezelf beoordeelde, besloot ik dat ik beter naar het ziekenhuis kon dan. Daar bleek dat ik een gebroken schippersbotje (een klein botje in de pols, red.) had. En in het algemeen voel ik me gewoon heel beurs.”

Vorig jaar viel Haig ook al uit in de eerste Tourweek, toen in de derde etappe. “Het voelt helaas een beetje als een déjà vu na vorig jaar”, zegt Haig, die in het midden van volgende week opnieuw onderzocht wordt. “Als alles goed gaat, kan de Vuelta misschien een nieuw doel worden. Maar met een pols is het soms complex, omdat je daar allemaal kleine botjes hebt. Ik hou het in mijn achterhoofd, maar het gaat zoals het gaat.”