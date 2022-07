Tour 2022: Kevin Vermaerke moet opgeven na betrokkenheid bij massale valpartij

Kevin Vermaerke heeft de Ronde van Frankrijk moeten verlaten. De Amerikaan van Team DSM was een van de renners die in openingsfase van de achtste etappe betrokken was bij een massale valpartij.

Ook geletruidrager Tadej Pogacar, Nairo Quintana en Ben O’Connor, als wel enkele andere renners, gingen tegen het asfalt in de eerste kilometer van de rit naar Lausanne. Terwijl deze renners weer op konden stappen en aan konden sluiten bij het peloton, bleef Vermaerke op het wegdek zitten. Niet veel later volgde het nieuws dat de 20-jarige coureur uit de wedstrijd gestapt was.

Vermaerke stond 157ste in het algemeen klassement. Zijn ploeg, Team DSM, heeft nu nog zeven renners in koers. Van hen is Romain Bardet de best geplaatste. De Fransman staat zesde, op anderhalve minuut van Pogacar.

Unfortunately, after the crash @kvermaerke has abandoned @LeTour. We will provide an update later but for now join us in wishing Kevin a speedy recovery. 💪🏻 #TDF2022 pic.twitter.com/iiUUqFFLc9 — Team DSM (@TeamDSM) July 9, 2022