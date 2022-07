Tour 2022: Alex Kirsch (Trek-Segafredo) knijpt in de remmen

Alex Kirsch is de vierde uitvaller van de Tour de France 2022. De Luxemburger van Trek-Segafredo kwam vandaag al vroeg in de rit naar Longwy in de problemen en besloot in de remmen te knijpen.

De 30-jarige Kirsch, die bezig was aan zijn eerste Tour, werd al vroeg in de etappe in de problemen gemeld. De Luxemburger kon het hoge tempo in de beginfase niet bijbenen en belandde in een laatste groepje met onder meer George Bennett en de gevallen Mathieu Burgaudeau. De meeste achterblijvers slaagden er weer in om terug te keren in het peloton, maar voor Kirsch – die zich de voorbije dagen ziekjes voelde – bleek dit een brug te ver.

Kirsch stond voor aanvang van de zesde etappe 171ste in het algemeen klassement, op ruim een half uur van geletruidrager Wout van Aert. De coureur van Trek-Segafredo is de vierde uitvaller in deze Tour, na eerdere opgaves van Jack Haig, Michael Gogl en Daniel Oss. Deze renners werden het slachtoffer van de chaotische en veelbesproken kasseienrit naar Wallers-Arenberg.

