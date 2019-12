Geen Tour voor Dylan Groenewegen: “Meer sprintkansen in de Giro”

Topsprinter Dylan Groenewegen gooit het in 2020 over een geheel andere boeg. Geen Tour de France, maar daarvoor in de plaats de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Een bewuste keuze, die hij in samenspraak met sportief directeur Merijn Zeeman maakte. “Het zou mooi zijn als ik kan zeggen dat ik in alle grote rondes een rit kon winnen”, vertelt hij aan WielerFlits. Mike Teunissen is in beide grote rondes zijn lead out-man.

Of Groenewegen het moeilijk vindt om de Tour na vier jaar te missen, wilden we van hem weten. “Ik vind het ook altijd heel moeilijk om de Giro te zien en daar niet te rijden. Zo heb ik dat wel met elke koers”, antwoordde hij lachend. “Natuurlijk zal het wel even anders zijn, want het wordt een heel andere indeling van mijn seizoen met veel andere koersen die ik nog nooit heb gereden, zoals Tirreno-Adriatico en de Vuelta a España. Maar ik kijk er erg naar uit.”

De sprinter trapt zijn seizoen af met de Volta a Valenciana om zich dan via de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en Brugge-De Panne klaar te stomen voor de Giro. Daarmee laat hij de voorjaarsklassiekers voornamelijk links liggen. “We hebben sowieso een heel sterke ploeg voor het voorjaar en mijn voorkeur ligt bij het sprinten. Natuurlijk vind ik de klassiekers ook heel mooi, maar dat kan ook later nog in mijn loopbaan.”