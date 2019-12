Wout van Aert: “Vanaf Milaan-San Remo hoop ik kort bij de beste versie van mezelf te zijn”

Wout van Aert keert volgende week terug in competitie. Dat doet hij tijdens de Azencross in Loenhout. Maar voor de drievoudig wereldkampioen veldrijden staat de cross deze winter in het teken van opbouw naar het voorjaar. Met zijn geblesseerd been gaat het steeds beter. “Ik hoop dat het in de periode van Milaan-San Remo tot en met Parijs-Roubaix realistisch is om weer in topvorm te zijn”, zegt de niet-fitte renner van Jumbo-Visma tegen WielerFlits.

Van Aert heeft vooralsnog niet veel verwachtingen van zijn rentree in Loenhout. “Want ik kom van heel ver. Het is heel mooi om te horen dat veel mensen naar mijn terugkeer uitkijken. Maar ik moet realistisch zijn en dat ik al blij moet zijn dat ik daar aan de start kan staan en dat ik een uur het beste van mezelf kan geven. Daar kijk ik naar uit en met prestaties hou ik me nu nog niet bezig.”

Voor het Belgisch kampioenschap en het WK veldrijden houdt hij vooralsnog geen rekening met zichzelf. “Hopelijk heb ik dan een paar crossen kunnen rijden en kunnen voelen hoe het gaat. Dan weet ik hoe ik naar het BK kan toeleven. Dan gaan we weer kijken of het nuttig is om voor het WK te gaan, want dit jaar staat de cross in het teken van de voorbereiding op het wegseizoen.”

Van Aert vindt het mooi dat Mathieu van der Poel, zijn jarenlange concurrent in de cross, zich ook in 2020 op het voorjaar richt. “Zijn zwakke plekken zijn heel beperkt, waardoor hij bijna alles wint waar hij aan de start staat. Af en toe heeft hij een slechte dag en dat zijn ook dingen waar Mathieu moeite mee heeft. Het is fout om te denken dat alles bij hem vanzelf loopt.”