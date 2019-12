Grøndahl Jansen: “Hopelijk kan ik onder de radar blijven vliegen en een keer scoren”

Waar er bij Jumbo-Visma vorig jaar voor de Vlaamse klassiekers over meerdere speerpunten – met Wout van Aert daar net boven – werd gesproken, zijn er nu drie kopmannen: diezelfde Van Aert, Mike Teunissen én Amund Grøndahl Jansen. “Ik zie mezelf vooral nog als outsider voor die koersen”, vertelt de kampioen van Noorwegen voor de camera van WielerFlits.

De sterke allrounder viert in februari alweer zijn 26ste verjaardag en staat ons in goed Nederlands te woord. Hij beschikt sowieso over een uitstekende talenknobbel. Naast Noors, Engels en Nederlands spreekt hij ook vloeiend Frans en Spaans. Afgelopen seizoen pakte hij zijn eerste twee profzeges: een etappe in de ZLM Tour en dus de Noorse titel op de weg. “Het was een goed jaar voor mij, dat wel”, vertelt hij. “Maar ik denk ook dat het nog beter kan. Daarom kijk ik uit naar volgend seizoen. Daarin ga ik een aantal andere koersen rijden, maar het is vooral zaak om mijn niveau verder uit te bouwen.”

Klassiekers

Voordat hij met Dylan Groenewegen naar de Giro d’Italia gaat, focust Grøndahl Jansen zich eerst op het voorjaar. “Ik rijd alle kasseienklassieker tot en met Parijs-Roubaix”, openbaart hij. “We willen het daar met de ploeg zo goed mogelijk doen. Ik zie mezelf nog als outsider. Hopelijk kan ik een beetje onder de radar vliegen en misschien zelf een keer scoren. Wout is duidelijk de beste renner van ons drieën en Mike heeft ook een snellere sprint dan mij. Dus het is aan mij om iets te proberen, om aan te vallen. Maar als ik blijf verbeteren de komende jaren, kom ik in de buurt van de beste renners op mijn soort parcoursen.”

Kopman in het najaar

Voor de Noor staat de Tour dit jaar niet op het programma. Na de Giro bouwt de renner van Jumbo-Visma rust in, waarna hij zich als kopman mag richten op het najaar. Afgelopen seizoen werd hij al vijfde in zowel de Prudential RideLondon-Surrey Classic, als de Bretagne Classic-Ouest France. “Dan moet je denken aan deze twee wedstrijden, maar bijvoorbeeld ook de koersen in Canada”, legt Grøndahl Jansen uit. “Ik ben niet overal de kopman, maar wel altijd in een vrije rol. Zo rijd ik ook de BinckBank Tour, maar dat is een gecompliceerde koers en daar hebben we ook een goede ploeg voor.”

