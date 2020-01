Tobias Foss: “Hoop over een aantal jaar op niveau van Bernal en Pogacar te zitten” woensdag 1 januari 2020 om 11:00

Tobias Foss maakt zich langzaam op voor zijn profdebuut in het tenue van Jumbo-Visma. De Noorse ronderenner won in 2019 met verve de Ronde van de Toekomst, maar probeert de verwachtingen enigszins te temperen. “Ik zal nog niet meteen het niveau van Egan Arley Bernal en Tadej Pogačar halen”, zo vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

Bernal en Pogačar wonnen net als Foss een keer de Tour de l’Avenir. De Colombiaan mag zich op 22-jarige leeftijd al een Tourwinnaar noemen, terwijl Pogačar als neoprof derde werd in de Vuelta a España. Zorgt dit voor extra druk op de schouders van Foss? “Niet echt, het is vooral een bevestiging dat ik goed presteer”, zo vertelt de beloftevolle Noor.

“Ik denk niet dat ik al meteen het niveau van die twee jongens zal halen, maar ik geloof wel in mezelf. Ik verwacht over een aantal jaar wél dat niveau te halen”, aldus Foss, die zijn seizoen zal beginnen in de Ronde van Valencia, terwijl hij ook aan de start zal staan van Strade Bianche en de rondes- van Romandië en Zwitserland.

Wel of geen grote ronde?

Wat verwacht Foss eigenlijk van zijn debuutjaar bij de profs? “Ik hoop een stabiel en hoog niveau te halen. Ik wil verder mijn kansen grijpen en zo goed mogelijk presteren als knecht. Ik zal op papier geen grote ronde rijden, aangezien het bij deze ploeg lastig is om je in de selectie te fietsen”, zo vertelt Foss, die verder hoopt op een ticket voor de Olympische Spelen.

Videointerviews Jumbo-Visma presentatie