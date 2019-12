Primoz Roglic gaat iets nieuws proberen: “Ik kijk vooral naar Luik”

Jumbo-Visma krijgt er in 2020 een nieuwe peiler bij. Na de klassementstrein, de sprinttrein en het Vlaamse voorjaar, richt de Nederlandse equipe zich komend seizoen ook op het Ardennendrieluik. Tom Dumoulin rijdt ze allemaal, Primož Roglič slaat de Amstel Gold Race over. “Ik heb geen idee wat ik ervan kan verwachten”, vertelt de laatste aan WielerFlits.

De 30-jarige Sloveen is geen spraakwaterval en gaf vlak voor het interview mee dat zo’n ploegenpresentatie niet zijn meest favoriete bezigheid is. Toch bespreekt hij graag een nieuwe prikkel voor komend seizoen: de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “Het is een nieuwe ervaring en daar kijk ik naar uit. Ik weet van de najaarsklassiekers in Italië hoe je ze moet winnen, maar dit is nieuw. Hopelijk ben ik er klaar voor en kan ik het gevecht met de beste renners aangaan. Daarbij kijk ik vooral naar Luik-Bastenaken-Luik, toch een van de oudste monumenten. Het is zeker de koers die mijn interesse geniet.”

Tour de France

Natuurlijk richt de nummer één van de UCI World Ranking komend jaar ook de Tour de France. In een driehoeksverhouding met mede-kopmannen Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. “Na de evaluatie van het vorige seizoen (waarin hij derde werd in de Giro d’Italia en de Vuelta a España won, red.), was het gemakkelijk om in 2020 voor de Tour te kiezen”, stelt Roglič. “Ik verwacht van iedereen dat ze zich voor de volle 100% geven, om misschien zelfs wel iets meer. Als dat zo is, hebben we alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt. In dat geval moeten we hoe dan ook blij zijn met wat voor resultaat dan ook.”

Voorlopig programma Primož Roglič: Parijs-Nice, Ronde van het Baskenland, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Tour de France, Olympische Spelen

Selectie Jumbo-Visma voor Tour de France 2020

Wout van Aert

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Primož Roglič

Tony Martin

