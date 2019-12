De Plus wil podium in grote ronde halen: “Kruijswijk een mooi voorbeeld”

Sportief directeur Merijn Zeeman heeft veel vertrouwen in de huidige drie kopmannen, maar hij ziet in de toekomst daar een vierde renner bijkomen: Laurens De Plus. De 24-jarige Belg reed in dienst een sterke Tour de France en hoopt komend jaar ook als superknecht te functioneren. “Ik ga proberen een sleutelfiguur te zijn”, stelt hij voor de camera van WielerFlits.

De winnaar van de BinckBank Tour 2019 is blij dat hij weer naar Frankrijk mag. “Op papier vormen we een superploeg”, stelt de jongeling. “Ik denk ook dat het nodig is om de troepen van Team Ineos te kunnen kloppen. Ze zijn de laatste jaren zo sterk geweest en wij willen dat eindelijk doorbreken. Bijgevolg willen we proberen de Tour te winnen. Met wie, dat maakt niet uit. In de Tour zelf zullen we zien wie van Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk of Primož Roglič aan het langste eind trekt. Zelf wil ik hen zo lang mogelijk bijstaan, want ik denk dat het nodig is om met zo veel mogelijk mensen in de bergen te zitten.”

Toekomstige rol als kopman in grote rondes

In de toekomst moet De Plus zelf wellicht voor de resultaten in de grote rondes zorgen. “Ik denk dat Jumbo-Visma de ideale ploeg is om in die rol te groeien”, vindt de Belg. “Ze weten perfect hoe ze zich op een grote ronde moeten voorbereiden. En ook hoe ze die moeten winnen, zoals met Roglič afgelopen jaar in de Vuelta a España en hopelijk komend seizoen in de Tour. Merijn zegt dat een podiumplek in een grote ronde ook binnen mijn mogelijkheden ligt. Ik geloof daar zelf ook wel in. Het is dan ook mijn ambitie om ooit eens in mijn carrière het podium van een grote ronde te halen. Kruijswijk is een mooi voorbeeld.”

Kansen voor zichzelf

De Plus leerde afgelopen jaar dat vertrouwen heel belangrijk voor hem is. Vooral het feit dat de ploeg hem na zijn opgave in de Giro d’Italia toch meenam naar de Tour, deed hem goed. “Ik had bij de ploeg aangegeven dat ik komend jaar enkele keren een rol als kopman wilde in de rondes van een week. Die komt bijvoorbeeld in de UAE Tour. Een ideale kans om mijn klimmersbenen te tonen, hopelijk zit er ook nog een tijdrit in. Daarna ga ik met Dumoulin mee naar Tirreno-Adriatico. Vervolgens werken we naar de klassiekers. Een belangrijke periode, waar ik naast hem en Roglič hoop op een vrije rol.”

Voorlopig programma Laurens De Plus: UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Tour de France, BinckBank Tour

Selectie Jumbo-Visma voor Tour de France 2020

Wout van Aert

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Primož Roglič

Tony Martin

Videointerviews

