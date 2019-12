Steven Kruijswijk: “We willen de Tour winnen en dat moeten we voor elkaar over hebben”

Steven Kruijswijk is samen met Tom Dumoulin én Primož Roglič de kopman in de Tour de France. Daar trekt hun ploeg Jumbo-Visma met de moeilijkste opdracht naartoe: de eindzege binnenslepen. De 32-jarige nummer drie uit de meest recente editie legt tegenover WielerFlits uit hoe dat moet: “We moeten onze eigen ambitie omzetten in de teamambitie.”

Spierballentaal tijdens de presentatie van Jumbo-Visma. Hardop werd uitgesproken: wij willen de Tour winnen. “Realistisch”, meent de Noord-Brabander. “We gaan met de sterkst mogelijke ploeg naar Frankrijk. Op papier is dat heel wat en ik denk dat het ook zo is. We kunnen er met veel vertrouwen naartoe werken. Als je naar het verleden kijkt, heb je renners nodig die elkaar kunnen steunen en helpen. Mocht er een van ons aan de leiding komen te staan, dat is het ook belangrijk dat je de ploeg hebt om het te verdedigen. Moeten Tom, Primož of ik dan voor een ander werken, dan heb je een bijzonder sterke helper.”

Olympische Spelen

Het is een druk besproken punt deze winter: deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, op een bergachtig parcours. Kruijswijk maakt de opgave van Koos Moerenhout (hij mag vier of vijf renners selecteren) ietsje eenvoudiger. “De Spelen zijn voor mij geen doel”, aldus De Kleerhanger, die in 2016 in Rio de Janeiro wel deelnam. “Ik wil me echt focussen op de Tour en daarna de Vuelta a España (waar hij als kopman start, red.). Ik verwacht dat je na de Tour niet goed kunt zijn op de olympische wegrit (zes dagen na de slotrit in Parijs, red.). En eendagswedstrijden zijn nooit mijn sterkste punt geweest.”

Meegroeien met succes

LottoNL-Jumbo bevond zich eind 2015 in de krochten van het peloton. Maar inmiddels is het verloren kind opgegroeid en sterker terug dan ooit. Kruijswijk maakte die ontwikkeling van start tot finish mee. “Het is vooral mooi om met het succes mee te groeien, als je ziet waar we vandaan komen. Ik heb aangegeven graag naar de Tour te willen, maar daarbij heb ik ook gezegd: ‘Ik wil graag onderdeel zijn van de eerste keer dat we de Tour gaan winnen’. Hopelijk is dat komend jaar. Ik wil deel uitmaken van die ontwikkeling. Ook als ik naar mezelf kijk: we hebben jarenlang stappen gezet, resulterend in een derde plek in de Tour.”

Programma Steven Kruijswijk: Parijs-Nice, hoogtestage, Critérium du Dauphiné, hoogtestage, Tour de France, Vuelta a España

Selectie Jumbo-Visma voor Tour de France 2020

Wout van Aert

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Primož Roglič

Tony Martin

Selectie Jumbo-Visma voor Vuelta a España 2020

Koen Bouwman

Jos van Emden

Robert Gesink

Dylan Groenewegen

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tony Martin

Mike Teunissen

