Tom Dumoulin: “Ik wil heel graag een keer vol voor de Tour de France gaan”

Het hoge woord is eruit. Jumbo-Visma gaat op volle oorlogssterkte naar de Tour de France. Mét nieuwkomer Tom Dumoulin, dus. Een deelname aan de Giro d’Italia overwoog hij niet. Hij richt zijn pijlen op de Franse rittenkoers en de Olympische Spelen. “Ik kan niet blijven wachten op een Tour zoals die van 2012”, vertelt hij voor de camera aan WielerFlits.

Dumoulin beaamt dat de tussenperiode na de Tour naar de Spelen kort is. “Dat kan een reden zijn om de Giro d’Italia te doen.” Dat hij ervan overtuigd is dat hij de combinatie Tour-Spelen aankan, voegt hij eraan toe. “Het kan ook net zo goed de andere kant op vallen als je toch net te vermoeid bent na de Tour. Dat is de consequentie van deze keuze. De Tour staat echter op nummer één en de Spelen op twee, dus dan moet je die keuze wel maken.”

Eerst rijdt hij nog de voorjaarsklassiekers. Op het programma staan Milaan-San Remo en enige tijd later de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “In die periode ben ik nog nooit heel goed geweest. Als ik een keer goed reed in klassiekers, was het in het najaar op het WK of in de Clasica San Sebastian. De ploegleiding is er echter van overtuigd dat ik het zou moeten kunnen. We gaan er een mooi plannetje voor maken en dan zien we wel of het lukt.”