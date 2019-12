Neilson Powless over vertrek bij Jumbo-Visma: “Wilde meer vrijheid” donderdag 19 december 2019 om 19:15

De ploegleiding van Jumbo-Visma was dolblij met het aantrekken van Neilson Powless, maar de talentvolle Amerikaan wist nooit echt door te breken in Nederlandse dienst. De 23-jarige allrounder zal in 2020 ook niet meer uitkomen voor de geel-zwarte brigade. “Ik wilde naar een ploeg waar meer vrijheid heerst, waar geen trainingsprotocollen zijn”, zo citeert Cyclingtips.

Powless reed voor zijn komst naar Jumbo-Visma voor de opleidingsploeg Axeon Hagens Berman. Hij maakte toen indruk met ereplaatsen in enkele hoog aangeschreven Amerikaanse rittenkoersen en een ritzege in de Tour de l’Avenir. Powless begon met hoge verwachtingen aan zijn profavontuur, maar de echte topresultaten bleven uit.

Powless weet waarom hij niet wist te schitteren voor Jumbo-Visma. “Het heeft wellicht te maken met mentale vermoeidheid, aangezien ik moest verhuizen naar Europa en stress had met het regelen van visums. Maar het had vooral te maken met mijn trainingsregime. Ik trainde aan een lagere intensiteit, met minder volume.”

“Ik werd niet beter”

“Ik voelde gewoon dat ik anderhalf jaar niet beter werd. De ploeg en ik hadden een andere visie op trainen, maar ze gaven me uiteindelijk wel de vrijheid om mijn eigen ding te doen. Ik voelde vanaf dat moment dat het weer beter ging, ik haalde aan het einde van dit seizoen weer hele hoge wattages. Dat was me drie jaar niet gelukt.”

Het is dan ook niet geheel toevallig dat Powless een belangrijke rol speelde voor Primož Roglič op weg naar dienst Vueltzege. “Het was fijn om het seizoen op een positieve manier af te sluiten. Ik weet nu waarom ik niet presteerde”, aldus Powless, die na het voorjaar al besloot om naar een andere ploeg uit te kijken.

“Ik voel me prettiger bij EF Education First”

“Het ging gewoon niet geweldig tussen mij en de ploeg, waardoor ik ging kijken naar andere opties.” De Amerikaan kwam uiteindelijk uit bij EF Education First. “De ploeg toonde eerder al interesse en ik krijg hier de vrijheid om harder te trainen. Ik voel me nu prettiger, nu ik mijn eten niet meer tot op de gram moet afwegen.”

Een ding is duidelijk: Powless voelt zich bevrijd nu hij zich niet meer moet houden aan allerlei protocollen, maar de beloftevolle coureur heeft ook flink wat opgestoken bij Jumbo-Visma. “Ik heb wel ontzettend veel geleerd op het gebied van voeding, hoe je het beste kunt eten tijdens grote rondes. Het heeft mijn ogen geopend.”