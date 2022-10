Tudor en Cancellara versterken zich met derde Nederlander

Fabian Cancellara verwelkomt volgend jaar bij zijn nieuwe Zwitserse ProTeam een derde Nederlander. Na Rick Pluimers en Arvid de Kleijn, heeft ook Maikel Zijlaard er een profcontract ondertekend. De 23-jarige Rotterdammer komt over van VolkerWessels, zeggen meerdere bronnen tegen WielerFlits. Zijlaard was eerder al prof bij Hagens Berman Axeon.

Hij reed in 2018 en 2019 twee seizoenen bij de Amerikaanse talentenfabriek van teameigenaar Axel Merckx en ploegleider Koos Moerenhout, nadat hij als junior in 2017 de Ronde van Vlaanderen op zijn naam had geschreven. In zijn tweede seizoen bij de Amerikanen werd hij tweede achter Tom Pidcock in de derde rit van Le Triptyque des Monts et Châteaux, terwijl een probleem met zijn pedaal een proloogzege in de Giro d’Italia U23 dwarszat. Daar werd Zijlaard derde op een seconde van Ethan Hayter en Kaden Groves.

Na twee jaar op Amerikaanse basis – Hagens Berman Axeon was toen een ProContinental U23-ploeg, zodat ze de Tour of California konden rijden – kwamen beide partijen tot een akkoord dat het beter zou zijn dat Zijlaard zich zou ontwikkelen in een Nederlandse omgeving. Hij maakte de overstap naar SEG Racing Academy. Daar maakte hij opnieuw een groei door, maar dat kwam in de twee door corona getekende seizoenen niet echt tot uiting in resultaten. De ploeg hield eind vorig jaar op te bestaan.

Als eerstejaars elite had Zijlaard er waarschijnlijk ook niet kunnen blijven. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar VolkerWessels en daar drukte hij in zijn eerste weken meteen zijn stempel. Hij won met de Dorpenomloop Rucphen meteen zijn eerste de beste koers en deed daar een week later ook nog de eindzege in Olympia’s Tour bij. In de daaropvolgende Arno Wallaard Memorial was alleen Elmar Reinders sneller. In de nazomer begon hij vervolgens met een zevende plek in de Omloop van Valkenswaard.

Situatie rondom Riwal

Rond die periode kwam hij samen met zijn zwager Nick van der Lijke tot een akkoord met de Deense ploeg Riwal, dat gaat fuseren met die andere sterke Continental-formatie: Leopard uit Luxemburg. Vervolgens reed de 23-jarige Nederlander de Ronde van Zuid-Bohemen, een UCI 2.2-koers in Tsjechië. Zijlaard werd tweede in de proloog, maar won de daaropvolgende twee lastige etappes in de pelotonssprint. Hij zou als tiende eindigen in het eindklassement. Toen hij vervolgens weer een goede proloog reed in de Ronde van Slowakije, was Tudor overtuigd. De deal tussen Zijlaard en Riwal sprong daardoor af.

Voor hoe lang de Rotterdamse klassiekerspecialist getekend heeft bij de nieuwe Zwitserse ploeg van Fabian Cancellara, is op dit moment nog niet bekend. Hij komt er dus in ieder geval ook Rick Pluimers en Arvid de Kleijn tegen, terwijl inmiddels ook duidelijk is dat de Luxemburgers Arthur Kluckers en Luc Wirtgen het project versterken. In buitenlandse media circuleren ook de namen van Alexander Kamp (Trek-Segafredo) en Matthew Holmes (Lotto Soudal). Ricardo Scheidecker komt als performance manager over van Quick-Step-Alpha Vinyl.