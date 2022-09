Vernon klokt snelste tijd in proloog Ronde van Slowakije, Van Belle vierde

Ethan Vernon heeft de proloog van de Ronde van Slowakije 2022 op zijn naam geschreven. De 22-jarige Brit wist over een afstand van zeven kilometer de snelste tijd te realiseren en bleef zo zijn Quick-Step-Alpha Vinyl-ploeggenoten Josef Černý en Michael Mørkøv voor. Loe van Belle (Jumbo-Visma) eindigde knap als vierde.

De Ronde van Slowakije duurt tot en met zaterdag. De aftrap van de vijfdaagse betrof een zeven kilometer lange proloog in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. In de openingsfase en het slot zaten meerdere bochten, maar in het middenstuk konden de grote motoren hun kracht goed kwijt.

Beloftevolle Van Belle laat zich zien, Vernon is nóg sneller

Loe van Belle was vandaag uitstekend op dreef. De pas 20-jarige Nederlander van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, vorige maand nog knap negende in de Tour de l’Avenir, mag in deze Ronde van Slowakije een keertje meerijden met en tussen de profs. Al snel bleek dat Van Belle geen last had van plankenkoorts. De beloftevolle renner vloog over het parcours en noteerde aan de finish een eindtijd van 7m48s.

Dit bleek maar voor even de snelste tijd, want Michael Mørkøv bewees dat het nog sneller kon in de straten van Bratislava. De 37-jarige Deen van Quick-Step-Alpha Vinyl dook met iets minder dan één seconde onder de tijd van Van Belle en mocht plaatsnemen in de hot seat. Mørkøv moest echter al snel weer plaatsmaken voor een ploeggenoot. De Britse sprinter Ethan Vernon deed er nog een schepje bovenop en klokte af na 7m33s, waarmee hij maar liefst vijftien seconden sneller was dan Mørkøv.

1-2-3 voor Quick-Step-Alpha Vinyl

Vervolgens was het nog wachten op de binnenkomst van een derde renner van Quick-Step-Alpha Vinyl. Met Josef Černý stond er namelijk nog een serieuze hardrijder aan de start en de sterke Tsjech deed zijn naam als tijdrijder ook eer aan. Met een eindtijd van 7m40s wist hij zich tussen zijn ploegmaats Vernon en Mørkøv in te nestelen, maar het lukte hem niet om de Brit nog van de troon te stoten. Vernon bleek aan het einde van de dag nog altijd de snelste en boekte zo zijn tweede zege van het seizoen.

Met Vernon, Černý en Mørkøv wist Quick-Step-Alpha Vinyl een 1-2-3’tje te realiseren. Van Belle, die in 2024 de overstap zal maken naar de hoofdmacht van Jumbo-Visma, moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats. Met Maikel Zijlaard finishte er nog een Nederlander in de top-10: de renner van VolkerWessels zette de zesde tijd neer in Bratislava.