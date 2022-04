Weer vechten Reinders en Zijlaard duel uit: “Hij tilt me naar een hoger niveau”

De strijd om de beste conti-renner van Nederlander kende zaterdag een nieuw summum in de Arno Wallaard Memorial. Elmar Reinders greep de zege, Maikel Zijlaard verstevigde als nummer twee de leiding in de Holland Cup. Het was niet het eerste duel dat Reinders en Zijlaard dit seizoen uitvochten: “Hij tilt me naar een hoger niveau.”

De Riwal-renner en Volkerwessels-renner delen momenteel de lakens uit in het conti-peloton. Na vier Nederlandse UCI-koersen op .2-niveau staat de stand op 2-2: Zijlaard won de Dorpenomloop Rucphen en Olympia’s Tour, Reinders de Elfsteden Race en gisteren dus ook de Arno Wallaard Memorial.

Moet gezegd: Reinders graaide in Olympia’s Tour ook nog een rit mee voor… Zijlaard. Daardoor leek de Drentenaar in pole-position te liggen voor eindwinst, maar materiaalpech in de slotrit zorgde ervoor dat Zijlaard als laatste lachte.

Zaterdag waren de rollen weer eens omgedraaid. Reinders bleek in Meerkerk nog een stuk frisser te zijn dan Zijlaard, met wie hij op 23 kilometer van de meet was weggereden. Of Reinders vindt revanche genomen te hebben met deze zege? “Nee, Olympia’s Tour was overmacht. Het was heel jammer, maar ik kon er niks aan doen. Maikel en ik hebben veel respect voor elkaar. Het is ook niet zo dat ik mijn koers op hem afstem, want ik rijd het liefst mijn eigen koers. Ik merk wel dat hij redelijk scherp op mij rijdt.”

Ook Zijlaard toonde na afloop van de wedstrijd waardering voor zijn collega van Riwal: “Ik vind dit mooi. Hij tilt me naar een hoger niveau, want ik vind het leuk als me het vuur aan de schenen wordt gelegd. Ik denk ook dat ik het betere in hem naar boven haal.”

De Rotterdammer kon ondanks zijn tweede plaats tevreden zijn met zijn prestatie: “Als je tweede wordt achter Elmar, dan mag je blij zijn, want hij is super rap. Momenteel is hij de rappere van de twee. In Olympia’s Tour versloeg hij me ook al twee keer. Misschien komt het er nog van dit seizoen.”

NK tijdrijden

Voorlopig staan er geen koersen op het programma waar de twee elkaar weer tegenkomen. Reinders gaf in Meerkerk wel aan zich te gaan voorbereiden op het NK tijdrijden in juni. Zijlaard heeft daar ook een doel van gemaakt, zo zei hij in maart tegen WielerFlits: “Met VolkerWessels ben ik bezig met een tijdritproject. Dit jaar wil ik het goed doen in tijdritten, dus ik ben benieuwd hoe dat zal gaan.”